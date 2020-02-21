Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Егорова выбрали главой Федерации футбола Мордовии. Он был единственным кандидатом

Егорова выбрали главой Федерации футбола Мордовии. Он был единственным кандидатом

21 февраля 2020, 12:28
8

Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров назначен руководителем Федерации футбола Республики Мордовия.

Егорова выбрали в четверг на внеочередной конференции организации. Он был единственным кандидатом, самовыдвиженцем, сообщает «МордовМедиа».

Предыдущий президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков 19 декабря прошлого года погиб в ДТП.

  • Егоров покинул департамент судейства в декабре прошлого года по собственному желанию.
  • Он руководил ДСИ с мая 2018 года.
  • На место Егорова назначен венгр Виктор Кашшаи.

Источник: «МордовМедиа»
Россия. Премьер-лига Егоров Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
absent32
1582279351
теперь в Молдове порядок наведет)))
Ответить
Давид59
1582282951
Ух ты! Сколько федераций-то! А Питер - тоже субъект федерации. Значит и у нас есть своя федерация футбола?
Ответить
mihail200606
1582288301
Круто.. Там футбольных команд в мордовских колониях много наверное.. Есть че развивать..
Ответить
geroin161
1582300403
Надеемся, что хоть что то изменится
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+