Егорова выбрали главой Федерации футбола Мордовии. Он был единственным кандидатом

Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров назначен руководителем Федерации футбола Республики Мордовия.

Егорова выбрали в четверг на внеочередной конференции организации. Он был единственным кандидатом, самовыдвиженцем, сообщает «МордовМедиа».

Предыдущий президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков 19 декабря прошлого года погиб в ДТП.