Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Егорова выбрали главой Федерации футбола Мордовии. Он был единственным кандидатом

    Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров назначен руководителем Федерации футбола Республики Мордовия.

    Егорова выбрали в четверг на внеочередной конференции организации. Он был единственным кандидатом, самовыдвиженцем, сообщает «МордовМедиа».

    Предыдущий президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков 19 декабря прошлого года погиб в ДТП.

    • Егоров покинул департамент судейства в декабре прошлого года по собственному желанию.
    • Он руководил ДСИ с мая 2018 года.
    • На место Егорова назначен венгр Виктор Кашшаи.

    Источник: «МордовМедиа»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2020 12:28
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 21 февраля 2020, 18:53

      Надеемся, что хоть что то изменится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 февраля 2020, 15:31

      Круто.. Там футбольных команд в мордовских колониях много наверное.. Есть че развивать..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 21 февраля 2020, 14:02

      Ух ты! Сколько федераций-то! А Питер - тоже субъект федерации. Значит и у нас есть своя федерация футбола?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1342

      Lilipyt > Давид59 21 февраля 2020, 14:14

      У нас как-бы федеративная страна, это должен знать каждый. Не удивительно, что люди критикуют Путина, когда у них понос.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 21 февраля 2020, 13:02

      теперь в Молдове порядок наведет)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1342

      Lilipyt > absent32 21 февраля 2020, 14:10

      Молдова находится между Украиной и Румынией, она не является субъектом Федерации РФ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 > Lilipyt 21 февраля 2020, 17:58

      Я В КУРСЕ ГДЕ НАХОДИТСЯ МОЛДОВА!!!!!!!! НЕ УМНИЧАЙ!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 > Lilipyt 21 февраля 2020, 17:59

      подумаешь не так прочитал)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11