Егорова выбрали главой Федерации футбола Мордовии. Он был единственным кандидатом

Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров назначен руководителем Федерации футбола Республики Мордовия.
Егорова выбрали в четверг на внеочередной конференции организации. Он был единственным кандидатом, самовыдвиженцем, сообщает «МордовМедиа».
Предыдущий президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков 19 декабря прошлого года погиб в ДТП.
- Егоров покинул департамент судейства в декабре прошлого года по собственному желанию.
- Он руководил ДСИ с мая 2018 года.
- На место Егорова назначен венгр Виктор Кашшаи.
Источник: «МордовМедиа»