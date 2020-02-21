Балотелли подал в суд на девушку из-за шантажа

Форвард «Брешии» Марио Балотелли обвинил в вымогательстве девушку, с которой у итальянца был половой контакт.

У Балотелли в 2017 году был секс с несовершеннолетней девушкой, которой на тот момент было 16 или 17 лет. По версии футболиста, девушка тогда заверила его, что ей уже есть 18 лет, а также продемонстрировала документы.

Спустя некоторое время девушка стала угрожать Балотелли, требуя 100 тысяч евро за молчание об акте педофилии.

Балотелли первым обратился в полицию, заявив о шантаже. Предварительное слушание по делу назначено на 24 марта.