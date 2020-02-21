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Балотелли подал в суд на девушку из-за шантажа

21 февраля 2020, 10:25
3

Форвард «Брешии» Марио Балотелли обвинил в вымогательстве девушку, с которой у итальянца был половой контакт.

У Балотелли в 2017 году был секс с несовершеннолетней девушкой, которой на тот момент было 16 или 17 лет. По версии футболиста, девушка тогда заверила его, что ей уже есть 18 лет, а также продемонстрировала документы.

Спустя некоторое время девушка стала угрожать Балотелли, требуя 100 тысяч евро за молчание об акте педофилии.

Балотелли первым обратился в полицию, заявив о шантаже. Предварительное слушание по делу назначено на 24 марта.

  • В 2017 году итальянец выступал за «Ниццу».

Источник: Nice-Matin

Региональная ежедневная французская газета. Выпускается с 1944 года. 

Франция. Лига 1 Ницца Брешиа Балотелли Марио
Комментарии (3)
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серега кашин
1582271131
марио скоро на зону петушком поедет
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LOKOfanatik19
1582271398
Ну вот, в добавок к расистским выкрикам с трибун прибавятся еще и про это. Жаль его, а ведь некогда был суперталантом(((
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Plyash
1582278136
Мудлон,для тебя эти деньги карманные,а девчушке на учёбу в самый раз.Ну жлоб...
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