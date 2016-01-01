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    Балотелли подал в суд на девушку из-за шантажа

    Форвард «Брешии» Марио Балотелли обвинил в вымогательстве девушку, с которой у итальянца был половой контакт.

    У Балотелли в 2017 году был секс с несовершеннолетней девушкой, которой на тот момент было 16 или 17 лет. По версии футболиста, девушка тогда заверила его, что ей уже есть 18 лет, а также продемонстрировала документы.

    Спустя некоторое время девушка стала угрожать Балотелли, требуя 100 тысяч евро за молчание об акте педофилии.

    Балотелли первым обратился в полицию, заявив о шантаже. Предварительное слушание по делу назначено на 24 марта.

    • В 2017 году итальянец выступал за «Ниццу».

    Источник: Nice-Matin

    Региональная ежедневная французская газета. Выпускается с 1944 года. 

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +656

      LOKOfanatik19 19 минут назад

      Ну вот, в добавок к расистским выкрикам с трибун прибавятся еще и про это.
      Жаль его, а ведь некогда был суперталантом(((

      1
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      Рейтинг: +4691

      серега кашин 23 минуты назад

      марио скоро на зону петушком поедет

      1
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