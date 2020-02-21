Ляпорт – об исключении «Манчестер Сити» из ЛЧ на два сезона: «У нас огромная мотивация пройти «Реал»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт прокомментировал решение УЕФА об исключении команды из Лиги чемпионов на два ближайших сезона.

«Мы профессионалы. У нас большая команда с большими личностями в раздевалке. Думаю, что все просто думают о футболе, ничего больше.

У нас огромная мотивация пройти «Реал». Особенно в связи с последними новостями.Лига чемпионов важна для нас, мы хотим провести этот турнир наилучшим образом», – заявил Ляпорт.