Ляпорт – об исключении «Манчестер Сити» из ЛЧ на два сезона: «У нас огромная мотивация пройти «Реал»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт прокомментировал решение УЕФА об исключении команды из Лиги чемпионов на два ближайших сезона.
«Мы профессионалы. У нас большая команда с большими личностями в раздевалке. Думаю, что все просто думают о футболе, ничего больше.
У нас огромная мотивация пройти «Реал». Особенно в связи с последними новостями.Лига чемпионов важна для нас, мы хотим провести этот турнир наилучшим образом», – заявил Ляпорт.
- «Сити» получил бан за нарушения правил ФФП в период с 2012 по 2016-й.
- Клуб готовится обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Источник: Goal