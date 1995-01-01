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    Ляпорт – об исключении «Манчестер Сити» из ЛЧ на два сезона: «У нас огромная мотивация пройти «Реал»

    Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт прокомментировал решение УЕФА об исключении команды из Лиги чемпионов на два ближайших сезона.

    «Мы профессионалы. У нас большая команда с большими личностями в раздевалке. Думаю, что все просто думают о футболе, ничего больше.

    У нас огромная мотивация пройти «Реал». Особенно в связи с последними новостями.Лига чемпионов важна для нас, мы хотим провести этот турнир наилучшим образом», – заявил Ляпорт.

    • «Сити» получил бан за нарушения правил ФФП в период с 2012 по 2016-й.
    • Клуб готовится обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

    Источник: Goal

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