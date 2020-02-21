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  • Ляпорт – об исключении «Манчестер Сити» из ЛЧ на два сезона: «У нас огромная мотивация пройти «Реал»

Ляпорт – об исключении «Манчестер Сити» из ЛЧ на два сезона: «У нас огромная мотивация пройти «Реал»

21 февраля 2020, 08:22
3

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт прокомментировал решение УЕФА об исключении команды из Лиги чемпионов на два ближайших сезона.

«Мы профессионалы. У нас большая команда с большими личностями в раздевалке. Думаю, что все просто думают о футболе, ничего больше.

У нас огромная мотивация пройти «Реал». Особенно в связи с последними новостями.Лига чемпионов важна для нас, мы хотим провести этот турнир наилучшим образом», – заявил Ляпорт.

  • «Сити» получил бан за нарушения правил ФФП в период с 2012 по 2016-й.
  • Клуб готовится обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Источник: Goal
Лига чемпионов Манчестер Сити Ляпорт Эмерик
Комментарии (3)
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Cules2013
1582269739
Да никто никого ещё ниоткуда не исключал. Пока не пройдёт апелляция, это всё сотрясание воздуха и имеет лишь психологический эффект на некоторых людей. Вот и всё. Вот, если примут окончательное решение, тогда уже и разговор другой будет.
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