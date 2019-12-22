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    Конте: «Интер» использует Лигу Европы, чтобы дать игровое время запасным футболистам»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте признался, что не собирается играть в Лиге Европы основным составом.

    «В Лиге Европы мы будем использовать ротацию состава. «Интер» использует данный турнир, чтобы дать игровое время запасным футболистам, которые редко выходят на поле. Если вы решите играть одним составом в четверг и воскресенье, то можете получить проблемы как в ментальном, так и в физическом плане», – сказал Конте.

    • В четверг «Интер» в гостях обыграл «Лудогорец» со счетом 2:0 в первом матче 1/16 финала ЛЕ.
    • В Серии А по итогам 24 туров миланцы идут на третьем месте.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1100

      Hektor 84 12 минут назад

      Скорее будет зависеть от соперника. Лудогорец то пройдут. А дальше соперники сильнее будут.

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