Конте: «Интер» использует Лигу Европы, чтобы дать игровое время запасным футболистам»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте признался, что не собирается играть в Лиге Европы основным составом.

«В Лиге Европы мы будем использовать ротацию состава. «Интер» использует данный турнир, чтобы дать игровое время запасным футболистам, которые редко выходят на поле. Если вы решите играть одним составом в четверг и воскресенье, то можете получить проблемы как в ментальном, так и в физическом плане», – сказал Конте.