Конте: «Интер» использует Лигу Европы, чтобы дать игровое время запасным футболистам»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте признался, что не собирается играть в Лиге Европы основным составом.
«В Лиге Европы мы будем использовать ротацию состава. «Интер» использует данный турнир, чтобы дать игровое время запасным футболистам, которые редко выходят на поле. Если вы решите играть одним составом в четверг и воскресенье, то можете получить проблемы как в ментальном, так и в физическом плане», – сказал Конте.
- В четверг «Интер» в гостях обыграл «Лудогорец» со счетом 2:0 в первом матче 1/16 финала ЛЕ.
- В Серии А по итогам 24 туров миланцы идут на третьем месте.
Источник: Football Italia