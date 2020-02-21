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  • Конте: «Интер» использует Лигу Европы, чтобы дать игровое время запасным футболистам»

Конте: «Интер» использует Лигу Европы, чтобы дать игровое время запасным футболистам»

21 февраля 2020, 00:35
7

Главный тренер «Интера» Антонио Конте признался, что не собирается играть в Лиге Европы основным составом.

«В Лиге Европы мы будем использовать ротацию состава. «Интер» использует данный турнир, чтобы дать игровое время запасным футболистам, которые редко выходят на поле. Если вы решите играть одним составом в четверг и воскресенье, то можете получить проблемы как в ментальном, так и в физическом плане», – сказал Конте.

  • В четверг «Интер» в гостях обыграл «Лудогорец» со счетом 2:0 в первом матче 1/16 финала ЛЕ.
  • В Серии А по итогам 24 туров миланцы идут на третьем месте.

Источник: Football Italia
Лига Европы Лудогорец Интер Конте Антонио
Комментарии (7)
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Hektor 84
1582236844
Скорее будет зависеть от соперника. Лудогорец то пройдут. А дальше соперники сильнее будут.
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Danish Dynamite
1582260991
Например, Эриксена
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Maga Ingush
1582261379
Уровень лиги Европы..)
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Dizayner
1582263129
ничего себе запасной состав - алексис, лаутаро, эриксен, годин, борха, весино, мозес)))
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Ziklop
1582265155
соперник по зубам , можно и кубок взять, хоть и не ЛЧ но трофей .
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моэм
1582268091
Столь уничижительное отношение к турниру УЕФА , да ещё высказанное СМИ, может спровоцировать их месть...рычагов у них достаточно...но и то что Скудетто ставится ими выше кубка УЕФА (ЛЕ) , факт известный.
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