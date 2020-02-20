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  • Арустамян: «У Кругового очень неприятная травма, схожая с той, что у Дембеле из «Барселоны»

Арустамян: «У Кругового очень неприятная травма, схожая с той, что у Дембеле из «Барселоны»

20 февраля 2020, 23:22
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Журналист Нобель Арустамян рассказал о травме защитника Данила Кругового, который первую часть сезона провел в «Уфе», а сейчас восстанавливается в расположении «Зенита».

«Где Круговой проведет ближайшие полгода? Насколько я знаю, у него очень неприятная травма, схожая с той, что есть у Усмана Дембеле из «Барселоны». У стороны игрока есть опасения, что если Круговой проведет еще полгода в «Уфе», то он может эту травму усугубить, ведь там искусственный газон, все эти нюансы.

Наверное, для него оптимальным вариантом было бы остаться в «Зените». Подлечиться в правильном месте под присмотром и попробовать рассмотреть свою карьеру в «Зените». Другое дело, что и «Уфе» он нужен. Но мне кажется, что здесь главное – это здоровье игрока.

Посмотрим, как разрешат ситуацию «Зенит» и «Уфа». Если настолько все серьезно, как я слышал, то действительно могут быть серьезные последствия», – сказал Арустамян.

  • У Дембеле диагностирован полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра.
  • Француз выбыл из строя на шесть месяцев.
  • По информации Сергея Егорова, «Зенит» предлагает Кругового многим клубам РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Круговой Данил Арустамян Нобель
Комментарии (2)
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Garrincha58
1582265021
Файзулин Шатов Малком Круговой был ещё Маркизио, у деятелей Зенита огромный талант находить таких супер игроков
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