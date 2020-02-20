«Зенит» предлагает Кругового клубам РПЛ, несмотря на наличие арендного соглашения с «Уфой»

Владелец прав на защитника Данила Кругового «Зенит» ищет для игрока клуб, который взял бы его в аренду. По информации бывшего журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, футболиста предложили «многим» командам РПЛ.

При этом летом, когда «Зенит» купил Кругового, было заключено арендное соглашение с «Уфой», по которому игрок остается в Уфе до лета 2020 года. Оно продолжает действовать, а главный тренер Вадим Евсеев на прошлой неделе сказал, что, по его информации, Круговой в команде до конца чемпионата.