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    «Зенит» предлагает Кругового клубам РПЛ, несмотря на наличие арендного соглашения с «Уфой»

    Владелец прав на защитника Данила Кругового «Зенит» ищет для игрока клуб, который взял бы его в аренду. По информации бывшего журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, футболиста предложили «многим» командам РПЛ.

    При этом летом, когда «Зенит» купил Кругового, было заключено арендное соглашение с «Уфой», по которому игрок остается в Уфе до лета 2020 года. Оно продолжает действовать, а главный тренер Вадим Евсеев на прошлой неделе сказал, что, по его информации, Круговой в команде до конца чемпионата.

    • Ранее в «Зените» заверяли, что аренда игрока в «Уфу» – в силе.
    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одного матча.
    • «Уфа» в РПЛ идет седьмой.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 20:39
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +4823

      Persona_non_Grata 16 минут назад

      Что даже Сочи и Оренбургу не надо ? Вот вам и воспитанник зенита , вот такая школа в зените - стыдоба , да и только . )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4572

      Lester84 16 минут назад

      Так Сочи отдайте, схема-то накатанная!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8345

      parevg 1 час назад

      У Зенита свое понятие регламента.
      Как говориться - кто платит, тот и заказывает музыку.

      2
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      ...
      Рейтинг: +562

      Гавроша > parevg 1 час назад

      Кто владеет игроком, тот и решает что с ним делать.

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