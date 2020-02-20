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  • «Зенит» предлагает Кругового клубам РПЛ, несмотря на наличие арендного соглашения с «Уфой»

«Зенит» предлагает Кругового клубам РПЛ, несмотря на наличие арендного соглашения с «Уфой»

20 февраля 2020, 20:39
3

Владелец прав на защитника Данила Кругового «Зенит» ищет для игрока клуб, который взял бы его в аренду. По информации бывшего журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, футболиста предложили «многим» командам РПЛ.

При этом летом, когда «Зенит» купил Кругового, было заключено арендное соглашение с «Уфой», по которому игрок остается в Уфе до лета 2020 года. Оно продолжает действовать, а главный тренер Вадим Евсеев на прошлой неделе сказал, что, по его информации, Круговой в команде до конца чемпионата.

  • Ранее в «Зените» заверяли, что аренда игрока в «Уфу» – в силе.
  • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одного матча.
  • «Уфа» в РПЛ идет седьмой.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Круговой Данил
Комментарии (3)
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Lester84
1582225036
Так Сочи отдайте, схема-то накатанная!
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LOKOfanatik19
1582228731
Цирк продолжается))) в Зените )))
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Hektor 84
1582232803
В сочи отдайте фарм клуб спасать от вылета
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