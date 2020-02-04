У Усмана Дембеле разрыв сухожилия в бедре. Он рискует пропустить остаток сезона

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле, вероятно, надолго выбыл из строя.

Как сообщает официальный сайт клуба, у 22-летнего футболиста диагностирован полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра.

Сроки восстановления француза пресс-служба «Барсы» не назвала.

По информации Mundo Deportivo,, Дембеле уже получал аналогичную травму в 2017 году и тогда пропустил около четырех месяцев.