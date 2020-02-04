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    У Усмана Дембеле разрыв сухожилия в бедре. Он рискует пропустить остаток сезона

    Вингер «Барселоны» Усман Дембеле, вероятно, надолго выбыл из строя.

    Как сообщает официальный сайт клуба, у 22-летнего футболиста диагностирован полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра.

    Сроки восстановления француза пресс-служба «Барсы» не назвала.

    По информации Mundo Deportivo,, Дембеле уже получал аналогичную травму в 2017 году и тогда пропустил около четырех месяцев.

    • В последний раз нападающий выходил на поле 27 ноября.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Барсу» девять матчей и забил один гол.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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