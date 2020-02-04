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  • У Усмана Дембеле разрыв сухожилия в бедре. Он рискует пропустить остаток сезона

У Усмана Дембеле разрыв сухожилия в бедре. Он рискует пропустить остаток сезона

4 февраля 2020, 21:45
5

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле, вероятно, надолго выбыл из строя.

Как сообщает официальный сайт клуба, у 22-летнего футболиста диагностирован полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра.

Сроки восстановления француза пресс-служба «Барсы» не назвала.

По информации Mundo Deportivo,, Дембеле уже получал аналогичную травму в 2017 году и тогда пропустил около четырех месяцев.

  • В последний раз нападающий выходил на поле 27 ноября.
  • В текущем сезоне игрок провел за «Барсу» девять матчей и забил один гол.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Дембеле Усман
Комментарии (5)
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portero
1580845311
если рецидив то это будет дольше.... и намного.
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Shaft
1580846751
Сколько можно-то?
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DeStar
1580850113
твою мать ... жалко парня. он уже ройса по количеству потерянных матчей из-за травм не обошел? я имею ввиду в процентом соотношении. Как так? КАК? жестко.. очень
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Cules2013
1580874381
легендой Барсы ему не быть уж точно. как бы карьеру через пару лет не закончил с такой динамикой. ужасающий прокол трансферной политики Барсы. И дело не в травмах, кто бы мог предугадать, а в том, что он изначально был не уровня топ-клуба, не готов был играть в Барсе. А дятел Бартомеу так хотел побыстрее найти затычку на место дырки от Неймара, что схватил, первое, что попалось под руку за абсолютно неадекватную цену.
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zigbert
1581014334
С такими травмами трудно будет ожидать от него игры достойной Барсы.
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