У Усмана Дембеле разрыв сухожилия в бедре. Он рискует пропустить остаток сезона

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле, вероятно, надолго выбыл из строя.
Как сообщает официальный сайт клуба, у 22-летнего футболиста диагностирован полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра.
Сроки восстановления француза пресс-служба «Барсы» не назвала.
По информации Mundo Deportivo,, Дембеле уже получал аналогичную травму в 2017 году и тогда пропустил около четырех месяцев.
- В последний раз нападающий выходил на поле 27 ноября.
- В текущем сезоне игрок провел за «Барсу» девять матчей и забил один гол.
Источник: Официальный сайт «Барселоны»