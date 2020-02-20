Роджерс: «Отстранение от еврокубков оживит «Сити», игроки станут сильнее»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на ближайшие два сезона. Англичан уличили в нарушении финансового фэйр-плей.
«Такие ситуации могут только оживить команду. Игроки станут сильнее, будут показывать дух. Почти уверен в этом. Они захотят показать талант, несмотря на все происходящее. Сейчас «Манчестер Сити» будет невероятно нацелен на все турниры, где участвует», – цитирует Роджерса Sky Sports.
- Роджерс может заменить Хосепа Гвардиолу в «Манчестер Сити».
- Манчестерцы будут обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
- «Сити» в АПЛ идет на втором месте.
Источник: Sky Sports