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  • Роджерс: «Отстранение от еврокубков оживит «Сити», игроки станут сильнее»

Роджерс: «Отстранение от еврокубков оживит «Сити», игроки станут сильнее»

20 февраля 2020, 20:28
3

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на ближайшие два сезона. Англичан уличили в нарушении финансового фэйр-плей.

«Такие ситуации могут только оживить команду. Игроки станут сильнее, будут показывать дух. Почти уверен в этом. Они захотят показать талант, несмотря на все происходящее. Сейчас «Манчестер Сити» будет невероятно нацелен на все турниры, где участвует», – цитирует Роджерса Sky Sports.

  • Роджерс может заменить Хосепа Гвардиолу в «Манчестер Сити».
  • Манчестерцы будут обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
  • «Сити» в АПЛ идет на втором месте.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Лестер Манчестер Сити Роджерс Брендан
Комментарии (3)
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general.lizyukov
1582234887
А если их в чемпионшип отправить, то они ваще зажгут )))
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El_Chori
1582239567
Игроки разбегутся как тараканы. Бывает
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Ziklop
1582265692
Стелет перед работодателем
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