Роджерс: «Отстранение от еврокубков оживит «Сити», игроки станут сильнее»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на ближайшие два сезона. Англичан уличили в нарушении финансового фэйр-плей.

«Такие ситуации могут только оживить команду. Игроки станут сильнее, будут показывать дух. Почти уверен в этом. Они захотят показать талант, несмотря на все происходящее. Сейчас «Манчестер Сити» будет невероятно нацелен на все турниры, где участвует», – цитирует Роджерса Sky Sports.