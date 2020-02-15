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    «Манчестер Сити» рассматривает кандидатуры Покеттино и Роджерса на случай ухода Гвардиолы

    «Манчестер Сити» начал рассматривать кандидатуры на пост главного тренера команды на случай возможного ухода Хосепа Гвардиолы.

    Ранее сообщалось, что испанский специалист может покинуть «Сити» из-за отстранения команды от еврокубков.

    В сфере интересов английского клуба находятся экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино и главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс.

    • Сити отстранили от еврокубков на два сезона в связи с нарушениями норм финансового фэйр-плей.
    • Манчестерцы будут обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

    Источник: The Telegraph

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