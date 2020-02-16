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  • «Манчестер Сити» рассматривает кандидатуры Покеттино и Роджерса на случай ухода Гвардиолы

«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуры Покеттино и Роджерса на случай ухода Гвардиолы

16 февраля 2020, 10:27
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«Манчестер Сити» начал рассматривать кандидатуры на пост главного тренера команды на случай возможного ухода Хосепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что испанский специалист может покинуть «Сити» из-за отстранения команды от еврокубков.

В сфере интересов английского клуба находятся экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино и главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс.

  • «Сити» отстранили от еврокубков на два сезона в связи с нарушениями норм финансового фэйр-плей.
  • Манчестерцы будут обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Лестер Гвардиола Хосеп Почеттино Маурисио Роджерс Брендан
Комментарии (1)
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Derzkiy1
1581844428
Если это действительно правда 2 года без еврокубков , смысл Пепу там оставаться
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