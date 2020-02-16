«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуры Покеттино и Роджерса на случай ухода Гвардиолы

«Манчестер Сити» начал рассматривать кандидатуры на пост главного тренера команды на случай возможного ухода Хосепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что испанский специалист может покинуть «Сити» из-за отстранения команды от еврокубков.

В сфере интересов английского клуба находятся экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино и главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс.