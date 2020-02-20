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  • Арбитражный суд принял иск «Локомотива» к Геркусу. Дело рассмотрят 24 марта

Арбитражный суд принял иск «Локомотива» к Геркусу. Дело рассмотрят 24 марта

20 февраля 2020, 17:17
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Иск «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу принят к производству Арбитражным судом Москвы.

Предварительное заседание пройдет 24 марта.

  • Ранее столичный клуб обратился в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с функционера 144,6 миллиона рублей.
  • По информации «Коммерсанта», претензии «Локо» могли возникнуть из-за того, что некоторые сотрудники без достаточных на то оснований получали при Геркусе солидные премии.
  • Сообщалось, что Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву».
  • При Геркусе «Локо» выиграл Кубок России и РПЛ.

Источник: сайт картотеки арбитражных дел
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (1)
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Антибиотик
1582216079
Бабка смородская поступила так же, уходя из клуба. Тогда почему ей иск не предъявили?
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