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    Арбитражный суд принял иск «Локомотива» к Геркусу. Дело рассмотрят 24 марта

    Иск «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу принят к производству Арбитражным судом Москвы.

    Предварительное заседание пройдет 24 марта.

    • Ранее столичный клуб обратился в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с функционера 144,6 миллиона рублей.
    • По информации «Коммерсанта», претензии «Локо» могли возникнуть из-за того, что некоторые сотрудники без достаточных на то оснований получали при Геркусе солидные премии.
    • Сообщалось, что Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву».
    • При Геркусе «Локо» выиграл Кубок России и РПЛ.

    Источник: сайт картотеки арбитражных дел

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8341

      parevg 1 час назад

      Даже если он во всем этом и виновен, Геркусу надо сказать СПАСИБО, при нем Локо стал чемпионом, выиграл кубок и суперкубок, провел несколько хороших трансферов, собрался строить крышу над стадионом...
      А что хорошего для Локо сделал грызун??? Е:ще и собрался снять шПалыча, урод.

      1
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      Рейтинг: +31

      FROL001 1 час назад

      Протекает в паровозе. ))))

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