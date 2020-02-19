Арбитражный суд принял иск «Локомотива» к Геркусу. Дело рассмотрят 24 марта

Даже если он во всем этом и виновен, Геркусу надо сказать СПАСИБО, при нем Локо стал чемпионом, выиграл кубок и суперкубок, провел несколько хороших трансферов, собрался строить крышу над стадионом...
А что хорошего для Локо сделал грызун??? Е:ще и собрался снять шПалыча, урод.
Иск «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу принят к производству Арбитражным судом Москвы.
Предварительное заседание пройдет 24 марта.
- Ранее столичный клуб обратился в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с функционера 144,6 миллиона рублей.
- По информации «Коммерсанта», претензии «Локо» могли возникнуть из-за того, что некоторые сотрудники без достаточных на то оснований получали при Геркусе солидные премии.
- Сообщалось, что Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву».
- При Геркусе «Локо» выиграл Кубок России и РПЛ.