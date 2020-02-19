Григорий Иванов: «Меркулов считает Екатеринбург деревней. Раз так, пусть сидит в «Урале-2» до лета»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об интересе клубов РПЛ к защитнику Михаилу Меркулову.

– Я не знаю, куда он там летом уходит. До июня у него контракт с футбольным клубом «Урал». Закончится соглашение – пусть отправляется, куда хочет. В «Рубин» или еще куда-то.

– До лета точно не уйдет, даже если «Рубин» захочет его забрать зимой?

– Будет тренироваться и играть с «Уралом-2».

– Почему? Так как не продлил соглашение?

– Ну не хочет человек играть в нашей команде. Некоторые футбольные деятели наговорили ему, что он не попадает в сборную только потому, что играет за «Урал». Мол, Екатеринбург – это деревня... Раз он считает нас деревней, хотя его тут в футбол научили играть, пусть сидит до лета. А дальше уйдет, куда захочет, – сказал Иванов.

В этом сезоне РПЛ Меркулов сыграл 17 матчей, отдал один ассист.

Меркулов перешел в «Урал» из МИТОСа в 2015 году.

Рыночная стоимость футболиста – 1,7 миллиона евро.

Сообщалось, что интересы игрока представляет член исполкома РФС Рохус Шох.

«Матч ТВ»: «Спартак» начал переговоры по трансферу Меркулова из «Урала». К защитнику есть интерес со стороны другого клуба РПЛ

«Рубин» интересуется защитником «Урала» Меркуловым