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    Григорий Иванов: «Меркулов считает Екатеринбург деревней. Раз так, пусть сидит в «Урале-2» до лета»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об интересе клубов РПЛ к защитнику Михаилу Меркулову.

    – Я не знаю, куда он там летом уходит. До июня у него контракт с футбольным клубом «Урал». Закончится соглашение – пусть отправляется, куда хочет. В «Рубин» или еще куда-то.

    – До лета точно не уйдет, даже если «Рубин» захочет его забрать зимой?

    – Будет тренироваться и играть с «Уралом-2».

    – Почему? Так как не продлил соглашение?

    – Ну не хочет человек играть в нашей команде. Некоторые футбольные деятели наговорили ему, что он не попадает в сборную только потому, что играет за «Урал». Мол, Екатеринбург – это деревня... Раз он считает нас деревней, хотя его тут в футбол научили играть, пусть сидит до лета. А дальше уйдет, куда захочет, – сказал Иванов.

    • В этом сезоне РПЛ Меркулов сыграл 17 матчей, отдал один ассист.
    • Меркулов перешел в «Урал» из МИТОСа в 2015 году.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1,7 миллиона евро.
    • Сообщалось, что интересы игрока представляет член исполкома РФС Рохус Шох.

    «Матч ТВ»: «Спартак» начал переговоры по трансферу Меркулова из «Урала». К защитнику есть интерес со стороны другого клуба РПЛ

    «Рубин» интересуется защитником «Урала» Меркуловым

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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