Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Григорий Иванов: «Меркулов считает Екатеринбург деревней. Раз так, пусть сидит в «Урале-2» до лета»

Григорий Иванов: «Меркулов считает Екатеринбург деревней. Раз так, пусть сидит в «Урале-2» до лета»

19 февраля 2020, 16:22
4

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об интересе клубов РПЛ к защитнику Михаилу Меркулову.

– Я не знаю, куда он там летом уходит. До июня у него контракт с футбольным клубом «Урал». Закончится соглашение – пусть отправляется, куда хочет. В «Рубин» или еще куда-то.

– До лета точно не уйдет, даже если «Рубин» захочет его забрать зимой?

– Будет тренироваться и играть с «Уралом-2».

– Почему? Так как не продлил соглашение?

– Ну не хочет человек играть в нашей команде. Некоторые футбольные деятели наговорили ему, что он не попадает в сборную только потому, что играет за «Урал». Мол, Екатеринбург – это деревня... Раз он считает нас деревней, хотя его тут в футбол научили играть, пусть сидит до лета. А дальше уйдет, куда захочет, – сказал Иванов.

  • В этом сезоне РПЛ Меркулов сыграл 17 матчей, отдал один ассист.
  • Меркулов перешел в «Урал» из МИТОСа в 2015 году.
  • Рыночная стоимость футболиста – 1,7 миллиона евро.
  • Сообщалось, что интересы игрока представляет член исполкома РФС Рохус Шох.

«Матч ТВ»: «Спартак» начал переговоры по трансферу Меркулова из «Урала». К защитнику есть интерес со стороны другого клуба РПЛ

«Рубин» интересуется защитником «Урала» Меркуловым

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Рубин Меркулов Михаил Иванов Григорий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
the teacher
1582119698
Гриша молоток! ))
Ответить
koli4ka
1582133657
Екатеринбург-это та деревня,с численностью 1 млн.494 тыс.чел,где Б.Ельцин похоронен?
Ответить
Владислав Vlad
1582133683
Раз не захотел играть - нужно было продать. А теперь уйдёт безплатно. Ну ничего, в бюджете области деньги есть, купят нового игрока.)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+