«Матч ТВ»: «Спартак» начал переговоры по трансферу Меркулова из «Урала». К защитнику есть интерес со стороны другого клуба РПЛ

По информации «Матч ТВ», «Спартак» и «Урал» вступили в переговоры по переходу защитника екатеринбургской команды Михаила Меркулова.

Трансфер игрока может состояться зимой. К 25-летнему защитнику есть интерес со стороны еще одного клуба РПЛ.

В этом сезоне РПЛ Меркулов сыграл 17 матчей, отдал один ассист.

В сезоне-2018/19 россиянин провел за екатеринбуржцев 34 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Меркулов перешел в «Урал» из МИТОСа в 2015 году.

Рыночная стоимость футболиста – 1,7 миллиона евро.

Меркулов: «Кажется, интерес «Спартака» – единственный за последнее время. Будем рассматривать»