«Матч ТВ»: «Спартак» начал переговоры по трансферу Меркулова из «Урала». К защитнику есть интерес со стороны другого клуба РПЛ

Нужен срочно забивной нап, Шомуродов очень бы подошел. Ростовчане Ананидзе с Мельгарехой отдаем, нормальный ченч ))).
По информации «Матч ТВ», «Спартак» и «Урал» вступили в переговоры по переходу защитника екатеринбургской команды Михаила Меркулова.
Трансфер игрока может состояться зимой. К 25-летнему защитнику есть интерес со стороны еще одного клуба РПЛ.
- В этом сезоне РПЛ Меркулов сыграл 17 матчей, отдал один ассист.
- В сезоне-2018/19 россиянин провел за екатеринбуржцев 34 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
- Меркулов перешел в «Урал» из МИТОСа в 2015 году.
- Рыночная стоимость футболиста – 1,7 миллиона евро.
Меркулов: «Кажется, интерес «Спартака» – единственный за последнее время. Будем рассматривать»