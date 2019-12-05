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  • «Матч ТВ»: «Спартак» начал переговоры по трансферу Меркулова из «Урала». К защитнику есть интерес со стороны другого клуба РПЛ

«Матч ТВ»: «Спартак» начал переговоры по трансферу Меркулова из «Урала». К защитнику есть интерес со стороны другого клуба РПЛ

5 декабря 2019, 18:50
17

По информации «Матч ТВ», «Спартак» и «Урал» вступили в переговоры по переходу защитника екатеринбургской команды Михаила Меркулова.

Трансфер игрока может состояться зимой. К 25-летнему защитнику есть интерес со стороны еще одного клуба РПЛ.

  • В этом сезоне РПЛ Меркулов сыграл 17 матчей, отдал один ассист.
  • В сезоне-2018/19 россиянин провел за екатеринбуржцев 34 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
  • Меркулов перешел в «Урал» из МИТОСа в 2015 году.
  • Рыночная стоимость футболиста – 1,7 миллиона евро.

Меркулов: «Кажется, интерес «Спартака» – единственный за последнее время. Будем рассматривать»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Меркулов Михаил
Комментарии (17)
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VVM1964
1575561362
Крайний защитник не помешает , тем более с российским паспортом , ну а дальше время покажет .
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vka1970
1575563434
Защитник это хорошо, да и тем более с нашим паспортом, но нужен нап.Вот на чём сконцентрироваться надо.Ларсон и Понсе не плохи, но нужен форвард таранного типа для продавливания обороны соперника.
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SLADE2019
1575569172
Сомневаюсь, что это усиление. Очень сомневаюсь! Если приобретать, то качественных! А этого через год не будем знать куда деть.
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BRO_football
1575569916
Ещё один привозной защитник на уровне Кутепова Спартаку явно не помешает. На данный момент Урал в РПЛ пропустил больше всех голов (29). И весьма гениально со стороны Спартака покупать защитника именно из этой команды. Хотя, чего я удивляюсь? ЦСКА недавно купил защитника у Тамбова.
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Вальдемар IV
1575589246
сто пудов краснодар, защита в лимит нужна, плюс негр в шальке если уедет, плюс когда они кого хотят сразу пищевик подключается
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Дядя Серёжа
1575598204
Хоть что-то...
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