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    «Матч ТВ»: «Спартак» начал переговоры по трансферу Меркулова из «Урала». К защитнику есть интерес со стороны другого клуба РПЛ

    По информации «Матч ТВ», «Спартак» и «Урал» вступили в переговоры по переходу защитника екатеринбургской команды Михаила Меркулова.

    Трансфер игрока может состояться зимой. К 25-летнему защитнику есть интерес со стороны еще одного клуба РПЛ.

    • В этом сезоне РПЛ Меркулов сыграл 17 матчей, отдал один ассист.
    • В сезоне-2018/19 россиянин провел за екатеринбуржцев 34 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
    • Меркулов перешел в «Урал» из МИТОСа в 2015 году.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1,7 миллиона евро.

    Меркулов: «Кажется, интерес «Спартака» – единственный за последнее время. Будем рассматривать»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8892

      silver29 3 минуты назад

      Нужен срочно забивной нап, Шомуродов очень бы подошел. Ростовчане Ананидзе с Мельгарехой отдаем, нормальный ченч ))).

      1
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      Рейтинг: +19744

      VVM1964 20 минут назад

      Крайний защитник не помешает , тем более с российским паспортом , ну а дальше время покажет .

      1
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