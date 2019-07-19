Меркулов: «Кажется, интерес «Спартака» – единственный за последнее время. Будем рассматривать»

Левый защитник «Урала» Михаил Меркулов прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны «Спартака».

25-летний игрок заявил, что москвичи пока не направляли в екатеринбургский клуб по нему никаких запросов.

«Спартак» – хороший клуб для продолжения карьеры? Конечно, команда считается топовой и играет в еврокубках, это шаг вперед и новый вызов. На данный момент я являюсь игроком «Урала». Пока даже не представляю, что будут изменения. Кажется, интерес «Спартака» единственный за последнее время. Будем рассматривать.

Пристально не слежу за новостями. Бывает, что на меня выходят какие-то агенты, но сразу перенаправляю на президента и руководство клуба. Я не имею права вести переговоры, мне сразу влепят штраф за это дело. На слухах всe заканчивается. Я не слышал об официальных запросах. Конкретики сейчас нет, я бы знал», – сказал Меркулов.