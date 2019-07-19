Меркулов: «Кажется, интерес «Спартака» – единственный за последнее время. Будем рассматривать»

Я не помню, КАК играл Меркулов за "Урал".
Но если играл надёжно, то мне представляется такое.
На этом же фланге у нас Айртон, если не ошибаюсь.
А если ещё взяли этого левого ПЗ, которому нравится больше быть в атаке, а в оборону он бредёт неохотно, то мне представляется такая схема.
С соперниками в зависимости от их силы и хода матча Айртон и Меркулов - если его, конечно, приобретут, будут взаимозаменяемы.
Давит соперник - выходит Меркулов, а если всё складывается на поле в пользу Спартака - выходит Айртон.
Как-то так. ))
Левый защитник «Урала» Михаил Меркулов прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны «Спартака».
25-летний игрок заявил, что москвичи пока не направляли в екатеринбургский клуб по нему никаких запросов.
«Спартак» – хороший клуб для продолжения карьеры? Конечно, команда считается топовой и играет в еврокубках, это шаг вперед и новый вызов. На данный момент я являюсь игроком «Урала». Пока даже не представляю, что будут изменения. Кажется, интерес «Спартака» единственный за последнее время. Будем рассматривать.
Пристально не слежу за новостями. Бывает, что на меня выходят какие-то агенты, но сразу перенаправляю на президента и руководство клуба. Я не имею права вести переговоры, мне сразу влепят штраф за это дело. На слухах всe заканчивается. Я не слышал об официальных запросах. Конкретики сейчас нет, я бы знал», – сказал Меркулов.
- Меркулов перешел в «Урал» из МИТОСа в 2015 году.
- В сезоне-2018/19 россиянин провел за екатеринбуржцев 34 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.