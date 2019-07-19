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    Меркулов: «Кажется, интерес «Спартака» – единственный за последнее время. Будем рассматривать»

    Левый защитник «Урала» Михаил Меркулов прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны «Спартака».

    25-летний игрок заявил, что москвичи пока не направляли в екатеринбургский клуб по нему никаких запросов.

    «Спартак» – хороший клуб для продолжения карьеры? Конечно, команда считается топовой и играет в еврокубках, это шаг вперед и новый вызов. На данный момент я являюсь игроком «Урала». Пока даже не представляю, что будут изменения. Кажется, интерес «Спартака» единственный за последнее время. Будем рассматривать.

    Пристально не слежу за новостями. Бывает, что на меня выходят какие-то агенты, но сразу перенаправляю на президента и руководство клуба. Я не имею права вести переговоры, мне сразу влепят штраф за это дело. На слухах всe заканчивается. Я не слышал об официальных запросах. Конкретики сейчас нет, я бы знал», – сказал Меркулов.

    • Меркулов перешел в «Урал» из МИТОСа в 2015 году.
    • В сезоне-2018/19 россиянин провел за екатеринбуржцев 34 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5574

      derrik2000 53 минуты назад

      Я не помню, КАК играл Меркулов за "Урал".
      Но если играл надёжно, то мне представляется такое.
      На этом же фланге у нас Айртон, если не ошибаюсь.
      А если ещё взяли этого левого ПЗ, которому нравится больше быть в атаке, а в оборону он бредёт неохотно, то мне представляется такая схема.
      С соперниками в зависимости от их силы и хода матча Айртон и Меркулов - если его, конечно, приобретут, будут взаимозаменяемы.
      Давит соперник - выходит Меркулов, а если всё складывается на поле в пользу Спартака - выходит Айртон.
      Как-то так. ))

      0
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      Рейтинг: +5286

      piligrim1986 57 минут назад

      да нафиг он нам?

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      Рейтинг: +2402

      RotBerg 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ключевое слово считается))) команда не может быть топовой, если ноль в графе евро кубков

      -5
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      Рейтинг: +9954

      slavutiq70 > RotBerg 1 час назад

      Да Спартак не брал кубок УЕФА,,,,,НО играл в полуфинале ЛЧ,а это гораздо круче,,,,,,,не один наш клуб пока это не повторил,,,,,так что гуляй Федя,,,,


      5
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      Рейтинг: +5574

      derrik2000 > RotBerg 52 минуты назад

      мА-лА-деС! ))

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