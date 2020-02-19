Вилена: «Трансфер в «Краснодар»? Лучшее, что я мог сделать»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена рассказал о целях команды в этом сезоне.

— «Краснодару» из-за травм и ухода Перейры с Каборе нужен был новый центр поля. Но вы не пробились в группу Лиги чемпионов — наверняка же шли сюда за ней.

— Да, это большой шанс, который мы упустили. Но выигрывать всегда мы не можем. Сейчас надо полностью выложиться в чемпионате — мы вылетели из Кубка России и Лиги Европы. Там проиграли в двух первых турах, зато потом дважды победили «Трабзонспор» и «Базель» дома. Все решалось с «Хетафе» в декабре — победили бы, готовились бы сейчас к плей-офф. Жутко огорчены, что не удалось.

Цель в РПЛ — первое или второе место, не ниже. Пока у нас есть возможность выиграть золото. «Зенит» оторвался, но посмотрите его игры: чаще побеждают минимально, могут и оступиться. Мы тоже не раз упускали игры, в которых обязаны были брать три очка. Но с каждой победой приходит уверенность. Мы и осенью шли неплохо, надо продолжать. Сейчас мы улучшаем игру между линиями и работаем над созданием голевых моментов, чтобы стать еще сильнее.

— Правда, что с «Краснодаром» за вас боролся «Спартак»?

— Знаю только, что об этом писали медиа. Лично ко мне оттуда не обращались. То же самое могу сказать о клубах из других стран: только слухи. Напрямую со мной связался один «Краснодар». Я ответил, что не против перехода. Детали с агентом обсуждал мой отец, пока у меня затянулся отпуск после финала Лиги наций. Финального решения — да или нет — я ждал в Кюрасао. Через пару дней папа подтвердил: «Договорились».

— Понравилось ваше объяснение трансфера в «Краснодар»: «Иду не по проторенной дороге, а куда подсказывают чувства». Не пожалели?

— По-моему, я все сделал правильно. Это лучшее, что я мог сделать. А за эти полгода я как раз адаптировался в «Краснодаре» и больше узнал о русском футболе. Выхожу на позиции шестого номера и восьмерки, бокс-ту-бокс — обе позиции меня устраивают, никаких проблем. Счастлив в «Краснодаре», – сказал Вилена.