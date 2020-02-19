Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вилена: «Трансфер в «Краснодар»? Лучшее, что я мог сделать»

19 февраля 2020, 13:57
1

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена рассказал о целях команды в этом сезоне.

— «Краснодару» из-за травм и ухода Перейры с Каборе нужен был новый центр поля. Но вы не пробились в группу Лиги чемпионов — наверняка же шли сюда за ней.

— Да, это большой шанс, который мы упустили. Но выигрывать всегда мы не можем. Сейчас надо полностью выложиться в чемпионате — мы вылетели из Кубка России и Лиги Европы. Там проиграли в двух первых турах, зато потом дважды победили «Трабзонспор» и «Базель» дома. Все решалось с «Хетафе» в декабре — победили бы, готовились бы сейчас к плей-офф. Жутко огорчены, что не удалось.

Цель в РПЛ — первое или второе место, не ниже. Пока у нас есть возможность выиграть золото. «Зенит» оторвался, но посмотрите его игры: чаще побеждают минимально, могут и оступиться. Мы тоже не раз упускали игры, в которых обязаны были брать три очка. Но с каждой победой приходит уверенность. Мы и осенью шли неплохо, надо продолжать. Сейчас мы улучшаем игру между линиями и работаем над созданием голевых моментов, чтобы стать еще сильнее.

— Правда, что с «Краснодаром» за вас боролся «Спартак»?

— Знаю только, что об этом писали медиа. Лично ко мне оттуда не обращались. То же самое могу сказать о клубах из других стран: только слухи. Напрямую со мной связался один «Краснодар». Я ответил, что не против перехода. Детали с агентом обсуждал мой отец, пока у меня затянулся отпуск после финала Лиги наций. Финального решения — да или нет — я ждал в Кюрасао. Через пару дней папа подтвердил: «Договорились».

— Понравилось ваше объяснение трансфера в «Краснодар»: «Иду не по проторенной дороге, а куда подсказывают чувства». Не пожалели?

— По-моему, я все сделал правильно. Это лучшее, что я мог сделать. А за эти полгода я как раз адаптировался в «Краснодаре» и больше узнал о русском футболе. Выхожу на позиции шестого номера и восьмерки, бокс-ту-бокс — обе позиции меня устраивают, никаких проблем. Счастлив в «Краснодаре», – сказал Вилена.

  • В этом сезоне РПЛ Вилена сыграл 17 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.
  • Вилена – воспитанник «Фейеноорда».
  • В прошлом сезоне он провел за команду из Роттердама 39 матчей, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.
  • В составе «Фейеноорда» хавбек стал чемпионом Голландии, двукратным обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка страны.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Вилена Тонни
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
morgan59
1582132703
Однако от Вильена ждали больше. Не могу сказать , что разочарованы , но много вопросов осталось. Очень хочется что бы Был так же полезен как Перейра, Каборе, Мамаев. Пожелаю удачи , удачи , удачи.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+