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  • Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Аталантой» в ЛЧ

Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Аталантой» в ЛЧ

18 февраля 2020, 16:34
3

«Валенсия» опубликовала заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой», который состоится 19 февраля.

В списке игроков значится полузащитник Денис Черышев, который недавно восстановился от травмы.

Вратари: Доменек, Силлессен, Риверо;

Защитники: Корреа, Хауме, Мангала, Дьякаби, Гайя, Гутьеррес;

Полузащитники: Васс, Кондогбиа, Гуэдеш, Солер, Парехо, Черышев, Торрес;

Нападающие: Гамейро, Гомес, Собрино.

  • Черышев вернулся к тренировкам в общей группе 6 февраля.
  • В матче с «Атлетико» (2:2) россиянин вышел на замену на 80-й минуте.
  • Матч с «Аталантой» пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, начало встречи – в 23:00 мск.

Источник: твиттер «Валенсии»
Лига чемпионов Валенсия Аталанта Черышев Денис
Комментарии (3)
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Сильвербой
1582035498
Бомбардир, почему не пишете - "Валенсия Черышева"??? Надо писать Черышев попал в заявку Валенсии Черышева....!!! Почему бесприделите ???
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koli4ka
1582134053
ну,раз попал в заявку,значит в заявке и просидит в запасе...
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