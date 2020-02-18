Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Аталантой» в ЛЧ

«Валенсия» опубликовала заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой», который состоится 19 февраля.

В списке игроков значится полузащитник Денис Черышев, который недавно восстановился от травмы.

Вратари: Доменек, Силлессен, Риверо;

Защитники: Корреа, Хауме, Мангала, Дьякаби, Гайя, Гутьеррес;

Полузащитники: Васс, Кондогбиа, Гуэдеш, Солер, Парехо, Черышев, Торрес;

Нападающие: Гамейро, Гомес, Собрино.