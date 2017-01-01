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    Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Аталантой» в ЛЧ

    «Валенсия» опубликовала заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой», который состоится 19 февраля.

    В списке игроков значится полузащитник Денис Черышев, который недавно восстановился от травмы.

    Вратари: Доменек, Силлессен, Риверо;

    Защитники: Корреа, Хауме, Мангала, Дьякаби, Гайя, Гутьеррес;

    Полузащитники: Васс, Кондогбиа, Гуэдеш, Солер, Парехо, Черышев, Торрес;

    Нападающие: Гамейро, Гомес, Собрино.

    • Черышев вернулся к тренировкам в общей группе 6 февраля.
    • В матче с «Атлетико» (2:2) россиянин вышел на замену на 80-й минуте.
    • Матч с «Аталантой» пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, начало встречи – в 23:00 мск.

    Источник: твиттер «Валенсии»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5649

      Сильвербой 32 минуты назад

      Бомбардир, почему не пишете - "Валенсия Черышева"??? Надо писать Черышев попал в заявку Валенсии Черышева....!!! Почему бесприделите ???

      1
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      ...
      Рейтинг: +692

      Cubinec1989 > Сильвербой 15 минут назад

      Потому что есть только Монако Головина!)

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