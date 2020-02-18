Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Аталантой» в ЛЧ

«Валенсия» опубликовала заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой», который состоится 19 февраля.
В списке игроков значится полузащитник Денис Черышев, который недавно восстановился от травмы.
Вратари: Доменек, Силлессен, Риверо;
Защитники: Корреа, Хауме, Мангала, Дьякаби, Гайя, Гутьеррес;
Полузащитники: Васс, Кондогбиа, Гуэдеш, Солер, Парехо, Черышев, Торрес;
Нападающие: Гамейро, Гомес, Собрино.
- Черышев вернулся к тренировкам в общей группе 6 февраля.
- В матче с «Атлетико» (2:2) россиянин вышел на замену на 80-й минуте.
- Матч с «Аталантой» пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, начало встречи – в 23:00 мск.
Источник: твиттер «Валенсии»