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    Райола: «Надеюсь, Сульшер понимает, что Погба – не его раб»

    Агент Мино Райола подверг критике главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

    «Погба не моя собственность и уж точно не собственность Сульшера. В Великобритании и во всем остальном мире давно нет права владеть человеком. Надеюсь, Сульшер понимает, что Поль – не его раб.

    Хочу, чтобы до него дошли мои слова. Сульшер должен просто помнить то, что он говорил летом Погба», – заявил Райола.

    • Райола – агент Поля Погба.
    • Действующее соглашение «МЮ» с французом истекает в 2021 году.

    Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13410

      bset 1 час назад

      В чем рабство? В том, что его даже в заявке нет? Так у него то травмы, то еще что-то, то бегает и ищет, куда себя подороже продать. Сульшер должен помнить свои слова, видимо были какие-то обещания. А обещаний полностью отработать свой контракт и быть профессионалом Погба случайно не давал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +646

      Rus9I 1 час назад

      Района должен понимать, что Погба играет в топ клубе, и те бабки которые за него заплатили, должен отрабатывать по полной. А не прически себе менять.

      0
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      Рейтинг: +1666

      Борат 2 часа назад

      Райола не прав! Сульшер белый викинг, а Погба раб галерный!
      Гыгы

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