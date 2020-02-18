Райола: «Надеюсь, Сульшер понимает, что Погба – не его раб»

Агент Мино Райола подверг критике главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

«Погба не моя собственность и уж точно не собственность Сульшера. В Великобритании и во всем остальном мире давно нет права владеть человеком. Надеюсь, Сульшер понимает, что Поль – не его раб.

Хочу, чтобы до него дошли мои слова. Сульшер должен просто помнить то, что он говорил летом Погба», – заявил Райола.