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Райола: «Надеюсь, Сульшер понимает, что Погба – не его раб»

18 февраля 2020, 09:53
5

Агент Мино Райола подверг критике главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

«Погба не моя собственность и уж точно не собственность Сульшера. В Великобритании и во всем остальном мире давно нет права владеть человеком. Надеюсь, Сульшер понимает, что Поль – не его раб.

Хочу, чтобы до него дошли мои слова. Сульшер должен просто помнить то, что он говорил летом Погба», – заявил Райола.

  • Райола – агент Поля Погба.
  • Действующее соглашение «МЮ» с французом истекает в 2021 году.

Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Сульшер Уле-Гуннар Райола Мино
Комментарии (5)
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Rus9I
1582011243
Района должен понимать, что Погба играет в топ клубе, и те бабки которые за него заплатили, должен отрабатывать по полной. А не прически себе менять.
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bset
1582011620
В чем рабство? В том, что его даже в заявке нет? Так у него то травмы, то еще что-то, то бегает и ищет, куда себя подороже продать. Сульшер должен помнить свои слова, видимо были какие-то обещания. А обещаний полностью отработать свой контракт и быть профессионалом Погба случайно не давал?
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Asbjorn
1582026731
Погба продавать надо,совершенно бесполезный игрок для МЮ,и правильно Сульшер делает,что даже в заявку не вносит его,футбол для Погба уже давно не на первом да даже и не на втором месте
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Graceful 713
1582026994
Надеюсь, Сульшер понимает, что Погба- не его раб, а мой (с) Мино Райола
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Hektor 84
1582139561
Райола должен понимать что когда футболист поставил подпись в контракте, то должен исполнять условия контракта. Соблюдать дисциплину и отрабатывать не малое бабло что ему платят, а не заниматься херней и походами к парикмахеру.
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