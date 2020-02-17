Овчинников – Торопу на тренировке: «Давай, давай, быстро. Это твои деньги, машины. А то так и будешь жить в Химках с дедушкой»

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников провел тренировочное занятие с микрофоном. В частности, он обращался к Владиславу Торопу.
«Давай, давай, ребятки; давай, Слава, это твои деньги, машины, квартиры. Давай, удар, хоп, быстро, быстро. Да, хорошо.
А [то] так и будешь в Химках жить в двушке с дедушкой», – пригрозил тренер 16-летнему вратарю.
- За первую команду Тороп не провел ни одного матча.
- Футболист – воспитанник школы ЦСКА.
- Москвичи в РПЛ идут четвертыми.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Кара Гинера ( ͡° ͜ʖ ͡°)╭∩»