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  • Овчинников – Торопу на тренировке: «Давай, давай, быстро. Это твои деньги, машины. А то так и будешь жить в Химках с дедушкой»

Овчинников – Торопу на тренировке: «Давай, давай, быстро. Это твои деньги, машины. А то так и будешь жить в Химках с дедушкой»

17 февраля 2020, 15:11
7

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников провел тренировочное занятие с микрофоном. В частности, он обращался к Владиславу Торопу.

«Давай, давай, ребятки; давай, Слава, это твои деньги, машины, квартиры. Давай, удар, хоп, быстро, быстро. Да, хорошо.

А [то] так и будешь в Химках жить в двушке с дедушкой», – пригрозил тренер 16-летнему вратарю.

  • За первую команду Тороп не провел ни одного матча.
  • Футболист – воспитанник школы ЦСКА.
  • Москвичи в РПЛ идут четвертыми.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Кара Гинера ( ͡° ͜ʖ ͡°)╭∩»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тороп Владислав Овчинников Сергей
Комментарии (7)
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Томик
1581944721
Какой же Овчинников тупой, всё-таки. Хотя я всегда об этом знал. Ну не может нормальный человек(капитан) пинок судье отвесить.
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vladimir-7
1581945999
Неудачное обоснование успешной игры молодых футболистов и их целей.
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bset
1581947185
Вот это мотивация. Настоящий тренер
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Plyash
1581963067
Браво Сергей.Мотивирует пацана серьёзно,по взрослому.И самое главное,правду ведь говорит.Или среди Вас есть такие,которые готовы работать только за кусок хлеба?
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