Альба получил травму в матче с «Хетафе». Игра с «Наполи» – через десять дней

Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил травму правой приводящей мышцы бедра во время матча 24-го тура Примеры против «Хетафе» (2:1). Впереди игрока ждут обследования на предмет серьезности повреждения.
Альба отыграл в матче 22 минуты, после чего был заменен на Хуниора Фирпо, который отметился голевым пасом.
- 25 февраля «Барселона» сыграет с «Наполи» в Лиге чемпионов.
- Альба в сезоне Примеры провел 15 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
- «Барселона» в чемпионате идет второй.
Источник: твиттер «Барселоны»