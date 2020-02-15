Альба получил травму в матче с «Хетафе». Игра с «Наполи» – через десять дней

Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил травму правой приводящей мышцы бедра во время матча 24-го тура Примеры против «Хетафе» (2:1). Впереди игрока ждут обследования на предмет серьезности повреждения.

Альба отыграл в матче 22 минуты, после чего был заменен на Хуниора Фирпо, который отметился голевым пасом.