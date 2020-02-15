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  • Альба получил травму в матче с «Хетафе». Игра с «Наполи» – через десять дней

Альба получил травму в матче с «Хетафе». Игра с «Наполи» – через десять дней

15 февраля 2020, 22:13

Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил травму правой приводящей мышцы бедра во время матча 24-го тура Примеры против «Хетафе» (2:1). Впереди игрока ждут обследования на предмет серьезности повреждения.

Альба отыграл в матче 22 минуты, после чего был заменен на Хуниора Фирпо, который отметился голевым пасом.

  • 25 февраля «Барселона» сыграет с «Наполи» в Лиге чемпионов.
  • Альба в сезоне Примеры провел 15 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
  • «Барселона» в чемпионате идет второй.

Источник: твиттер «Барселоны»
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Хетафе Наполи Альба Жорди
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