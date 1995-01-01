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    «Там нет времени на прогресс». Нагельсман рассказал, что в 2018 году получил предложение от «Реала»

    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман рассказал, что в 2018 имел на руках предложение от мадридского «Реала». Немец объяснил, почему отказал.

    «Был удивлен, когда на меня вышел «Реал». Взвесив все, я чувствовал, что не должен соглашаться. Я должен прогрессировать, а в «Реале» нет на это времени, ты сразу должен быть лучшим. Я хочу стать таковым в будущем, но сейчас им не являюсь. Главное в карьере – делать верные шаги, а не большие», – считает Нагельсман.

    • «Лейпциг» сейчас идет в Бундеслиге вторым.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с «Тоттенхэмом».
    • «Реал» лидирует в Примере.

    Источник: The Independent

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9265

      Cules2013 38 минут назад

      Всё верно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +866

      FENIX-SL 1 час назад

      он прав
      но когда нибудь надеюсь придет его время для Мадрида

      0
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      Рейтинг: +15576

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Молодец, что отказался. Реал тоже молодец, что не взял. ""*

      0
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      Рейтинг: +139

      sachsen-leipzig 1 час назад

      Красава

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