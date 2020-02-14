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  • «Там нет времени на прогресс». Нагельсман рассказал, что в 2018 году получил предложение от «Реала»

«Там нет времени на прогресс». Нагельсман рассказал, что в 2018 году получил предложение от «Реала»

14 февраля 2020, 19:54
5

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман рассказал, что в 2018 имел на руках предложение от мадридского «Реала». Немец объяснил, почему отказал.

«Был удивлен, когда на меня вышел «Реал». Взвесив все, я чувствовал, что не должен соглашаться. Я должен прогрессировать, а в «Реале» нет на это времени, ты сразу должен быть лучшим. Я хочу стать таковым в будущем, но сейчас им не являюсь. Главное в карьере – делать верные шаги, а не большие», – считает Нагельсман.

  • «Лейпциг» сейчас идет в Бундеслиге вторым.
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с «Тоттенхэмом».
  • «Реал» лидирует в Примере.

Источник: The Independent
Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал РБ Лейпциг Нагельсман Юлиан
Комментарии (5)
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sachsen-leipzig
1581699510
Красава
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DOCTOR PENALTY
1581699878
Молодец, что отказался. Реал тоже молодец, что не взял. ""*
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Cules2013
1581703542
Всё верно
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Hala Madrid
1581707030
А иногда можно и рискнуть, потому что есть шанс никогда не получить подобный вызов вновь.
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DeStar
1581764607
Учитывая возраст он еще получит не раз предложения от топ клубов, все делает правильно, конечно мог и в реале дать результат ,и могло сразу повезти и все такое. Но в будущем его еще ждут подобные вызовы, спешить некуда
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