«Там нет времени на прогресс». Нагельсман рассказал, что в 2018 году получил предложение от «Реала»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман рассказал, что в 2018 имел на руках предложение от мадридского «Реала». Немец объяснил, почему отказал.

«Был удивлен, когда на меня вышел «Реал». Взвесив все, я чувствовал, что не должен соглашаться. Я должен прогрессировать, а в «Реале» нет на это времени, ты сразу должен быть лучшим. Я хочу стать таковым в будущем, но сейчас им не являюсь. Главное в карьере – делать верные шаги, а не большие», – считает Нагельсман.