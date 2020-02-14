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«Локомотив» выразил соболезнования по случаю смерти матери Геркуса

14 февраля 2020, 18:11

«Локомотив» поддержал бывшего гендиректора клуба Илью Геркуса, у которого умерла мать.

«После продолжительной болезни скончалась мама бывшего гендиректора «Локомотива» Ильи Геркуса. Похороны прошли 13 февраля. ФК «Локомотив» и совет директоров клуба выражают искренние соболезнования Илье Леонидовичу», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

  • Клуб судится с Геркусом, требуя с него выплаты 144 миллионов рублей.
  • По мнению «Локомотива», Геркус необоснованно премировал сотрудников.
  • Иск «Локомотива» сейчас находится без движения, поскольку не уплачена пошлина.
  • При Геркусе «Локомотив» брал чемпионат России.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
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