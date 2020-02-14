Малком: «Однажды Пике пришел на тренировку «Барселоны» в бахилах»

Форвард «Зенита» Малком рассказал о бывших партнерах по «Барселоне» и отношениях с форвардом «ПСЖ» Неймаром.

– Кто главный шутник в «Барселоне»?

– Выделю троих – Жорди Альбу, Артуро Видаля и Жерара Пике. Мы часто подкалывали друг друга. Однажды Пике пришел в бахилах на тренировку. Ему их выдали в гостинице, а он забыл снять и появился в таком виде. Мы сделали видео с ним и выложили в интернет. Это было очень смешно!

– Знакомы с Неймаром?

– Мы скорее друзья с Неймаром, чем просто коллеги. Время от времени болтаем с ним через интернет.

– Что думаете о решении судьи показать Неймару желтую карточку за издевательский финт?

– Жаль, ведь Неймар любит играть весело. Для него футбольное поле – театр. Неймару нравится выделяться, быть не таким, как другие. И все это действительно интересно. Футбол – серьезная вещь, а Неймар вносит в игру элемент развлечения. Он вдохновляет публику, поэтому люди особенно внимательно следят за его поступками. Для меня Неймар – гений.