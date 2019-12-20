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    Прядкин – о реформе Кубка России: «Фанаты клубов ФНЛ и ПФЛ останутся в плюсе – к ним гарантированно один-два раза приедут команды рангом выше»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал реформу Кубка России. Теперь в турнире будет групповой этап.

    «Начну с того, что реформа Кубка России в целом назрела — коллеги из РФС как раз обозначили стратегические приоритеты: повышение престижа турнира и обеспечение коммерческой привлекательности. Преференция для выступающих в еврокубках команд увеличивает количество матчей в Кубке России с максимальным уровнем спортивного противостояния, что гарантирует «привлекательную вывеску» в решающих стадиях Кубка.

    Сегодняшнее решение исполкома РФС по утверждению структуры проведения Кубка на сезон-2020/21 — первый этап реформы турнира. Новый формат Кубка создает предпосылки к новому, более выгодному взаимодействию с партнерами из-за увеличения количества матчей и благодаря насыщенному весеннему этапу соревнования. В свою очередь, болельщики клубов ФНЛ и ПФЛ также останутся в плюсе — к ним гарантированно один-два раза приедут команды рангом выше», – сказал Прядкин ТАСС.

    Источник: ТАСС

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    13.02.2020 23:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4965

      paracetamol 3 минуты назад

      Приедут ноги ломать на огородах.

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