Прядкин – о реформе Кубка России: «Фанаты клубов ФНЛ и ПФЛ останутся в плюсе – к ним гарантированно один-два раза приедут команды рангом выше»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал реформу Кубка России. Теперь в турнире будет групповой этап.

«Начну с того, что реформа Кубка России в целом назрела — коллеги из РФС как раз обозначили стратегические приоритеты: повышение престижа турнира и обеспечение коммерческой привлекательности. Преференция для выступающих в еврокубках команд увеличивает количество матчей в Кубке России с максимальным уровнем спортивного противостояния, что гарантирует «привлекательную вывеску» в решающих стадиях Кубка.

Сегодняшнее решение исполкома РФС по утверждению структуры проведения Кубка на сезон-2020/21 — первый этап реформы турнира. Новый формат Кубка создает предпосылки к новому, более выгодному взаимодействию с партнерами из-за увеличения количества матчей и благодаря насыщенному весеннему этапу соревнования. В свою очередь, болельщики клубов ФНЛ и ПФЛ также останутся в плюсе — к ним гарантированно один-два раза приедут команды рангом выше», – сказал Прядкин ТАСС.