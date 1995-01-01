Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Семин: «Когда я был в «Динамо», братья Суркисы каждый год дарили мне часы. Самые дорогие – под 6 миллионов рублей»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о самом дорогом подарке в жизни. Его специалист получил, работая в Украине.

    «В Украине раньше был такой, можно сказать, какой-то внутренний позыв у всех — друг другу подарить на день рождения часы. И каждый — от своих возможностей. У меня много дорогих часов от братьев Суркисов.

    Самый дорогой подарок в моей жизни от футбольных деятелей? Ну вот, наверное, эти часы. Самые дорогие стоят, наверное, под сто тысяч долларов (порядка 6 миллионов рублей – прим. «Бомбардир»)» – рассказал Семин.

    • Тренер работал в киевском «Динамо» в 2007-2009 годах и в 2010-2012.
    • Семин брал чемпионат Украины, ходил до полуфинала Кубка УЕФА.
    • Сейчас «Локомотив» Семина идет в РПЛ пятым.

    Источник: YouTube-канал Nobel

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:52
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15571

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Зря это ты, Палыч! Поставил свою квартиру под прицел.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1854

      playsh > DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Часы в банковской ячейке.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81455
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75477
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru