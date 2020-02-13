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  • Семин: «Когда я был в «Динамо», братья Суркисы каждый год дарили мне часы. Самые дорогие – под 6 миллионов рублей»

Семин: «Когда я был в «Динамо», братья Суркисы каждый год дарили мне часы. Самые дорогие – под 6 миллионов рублей»

13 февраля 2020, 20:52
10

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о самом дорогом подарке в жизни. Его специалист получил, работая в Украине.

«В Украине раньше был такой, можно сказать, какой-то внутренний позыв у всех — друг другу подарить на день рождения часы. И каждый — от своих возможностей. У меня много дорогих часов от братьев Суркисов.

Самый дорогой подарок в моей жизни от футбольных деятелей? Ну вот, наверное, эти часы. Самые дорогие стоят, наверное, под сто тысяч долларов (порядка 6 миллионов рублей – прим. «Бомбардир»)» – рассказал Семин.

  • Тренер работал в киевском «Динамо» в 2007-2009 годах и в 2010-2012.
  • Семин брал чемпионат Украины, ходил до полуфинала Кубка УЕФА.
  • Сейчас «Локомотив» Семина идет в РПЛ пятым.

Источник: YouTube-канал Nobel
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Динамо К Локомотив Семин Юрий
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1581616890
Зря это ты, Палыч! Поставил свою квартиру под прицел.
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paracetamol
1581630604
Пахал на часовщиков, Шпалыч, ай-яй-яй!
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ab15488
1581640531
"Как говорил мой старикан-папашка.."
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portero
1581662134
цена на часы вещь интересная, вот за сколько их можно продать????? купить то можно и дорого.
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Алексей новый
1581693424
Это сайт МАГАЗИН на ДИВАНЕ?
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zigbert
1581708454
Для простого обывателя это совсем ненужная вещь.
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