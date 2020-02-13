Семин: «Когда я был в «Динамо», братья Суркисы каждый год дарили мне часы. Самые дорогие – под 6 миллионов рублей»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о самом дорогом подарке в жизни. Его специалист получил, работая в Украине.

«В Украине раньше был такой, можно сказать, какой-то внутренний позыв у всех — друг другу подарить на день рождения часы. И каждый — от своих возможностей. У меня много дорогих часов от братьев Суркисов.

Самый дорогой подарок в моей жизни от футбольных деятелей? Ну вот, наверное, эти часы. Самые дорогие стоят, наверное, под сто тысяч долларов (порядка 6 миллионов рублей – прим. «Бомбардир»)» – рассказал Семин.