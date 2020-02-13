Васильев: «Монако» рассматривал Кокорина, но после истории с шампанским интерес пропал»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что в 2016 году клуб мог приобрести нападающего Александра Кокорина.

«Монако» — «русский клуб»: у него российский владелец, больше информации о рынке РПЛ, больше возможностей на нем. Было время, мы и Кокорина рассматривали. Но после известной истории с шампанским в Монако наш интерес пропал. Он перестал соответствовать нашему имиджу.

Предчувствовали? Возможно, и так. Тем более, этот случай не исключительный, мы не раз отказывались от футболиста по соображениям репутации», – сказал Васильев.