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    Васильев: «Монако» рассматривал Кокорина, но после истории с шампанским интерес пропал»

    Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что в 2016 году клуб мог приобрести нападающего Александра Кокорина.

    «Монако» — «русский клуб»: у него российский владелец, больше информации о рынке РПЛ, больше возможностей на нем. Было время, мы и Кокорина рассматривали. Но после известной истории с шампанским в Монако наш интерес пропал. Он перестал соответствовать нашему имиджу.

    Предчувствовали? Возможно, и так. Тем более, этот случай не исключительный, мы не раз отказывались от футболиста по соображениям репутации», – сказал Васильев.

    • Кокорин был замечен в ночном клубе в Монте-Карло вместе с Павлом Мамаевым. Сообщалось, что игроки выпили шампанское на 250 тысяч евро.
    • За несколько дней до этого футболисты в составе сборной России вылетели с Евро-2016.
    • В 2016 году Кокорин перешел в «Зенит».

    Источник: «Чемпионат»

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