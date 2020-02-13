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  • Слуцкий: «Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность»

Слуцкий: «Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность»

13 февраля 2020, 09:23
17

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Сначала 48-летний специалист сравнил футболиста с бревном и с котенком, возомнившим себя львом.

Затем Слуцкий опубликовал в инстаграме два видеоролика. В одном он высмеял мечты нападающего поиграть в Европе, а в другом – техническую оснащенность игрока.

«Артeм Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность», – подписал тренер первое видео.

«Дзюба без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте», – указал Слуцкий в описании ко второму ролику.

«Не я начал эту войну». Слуцкий отреагировал на мем Дзюбы про свое назначение

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Леонида Слуцкого
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (17)
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bset
1581576466
Раунд!
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DENZILLO-Спартак
1581577045
Тренеришко об игрочишке! =)))
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momwig_
1581579258
Давай, Леня, жги! Давно пора макнуть его обратно в реальность. Мечты и реальность - просто Оскар )))
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mihail200606
1581579372
Зверь, Викторыч!!)) приложил балабола...
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Rus9I
1581581165
Норм, чистая победа!)
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Рубинище
1581581807
поднял настроение.
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Добрый Бобер
1581582173
Теперь Дзюба дважды подумает прежде чем... Да кого я обманываю? "Дзюба подумает"! Пришло же такое в голову...
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СМЕРШiРУ
1581587854
Леонид - это чистая победа. Фейковое бревно на лопатках))). Сразу видно что посещение и участие в КВН даром не прошло!
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KalterJax
1581599445
хахаха! Слуцкий выходит вперёд! 3:1! вот такой футбол у нас получается!
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zigbert
1581689130
Словесная дуэль началась. Выстрел за Дзюбой.
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