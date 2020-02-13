Слуцкий: «Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Сначала 48-летний специалист сравнил футболиста с бревном и с котенком, возомнившим себя львом.

Затем Слуцкий опубликовал в инстаграме два видеоролика. В одном он высмеял мечты нападающего поиграть в Европе, а в другом – техническую оснащенность игрока.

«Артeм Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность», – подписал тренер первое видео.

«Дзюба без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте», – указал Слуцкий в описании ко второму ролику.

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