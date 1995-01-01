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    Слуцкий: «Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    Сначала 48-летний специалист сравнил футболиста с бревном и с котенком, возомнившим себя львом.

    Затем Слуцкий опубликовал в инстаграме два видеоролика. В одном он высмеял мечты нападающего поиграть в Европе, а в другом – техническую оснащенность игрока.

    «Артeм Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность», – подписал тренер первое видео.

    «Дзюба без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте», – указал Слуцкий в описании ко второму ролику.

    «Не я начал эту войну». Слуцкий отреагировал на мем Дзюбы про свое назначение

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    Публикация от text (@leonid.slutsky) 12 Фев 2020 в 11:15 PST

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    Публикация от text (@leonid.slutsky) 12 Фев 2020 в 12:14 PST

    Источник: Инстаграм Леонида Слуцкого

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