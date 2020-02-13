Слуцкий: «Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
Сначала 48-летний специалист сравнил футболиста с бревном и с котенком, возомнившим себя львом.
Затем Слуцкий опубликовал в инстаграме два видеоролика. В одном он высмеял мечты нападающего поиграть в Европе, а в другом – техническую оснащенность игрока.
«Артeм Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность», – подписал тренер первое видео.
«Дзюба без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте», – указал Слуцкий в описании ко второму ролику.
«Не я начал эту войну». Слуцкий отреагировал на мем Дзюбы про свое назначение
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Леонида Слуцкого