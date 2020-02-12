Слуцкий сравнил Дзюбу с котенком, видящим в себе льва

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил в социальной сети над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Специалист сравнил игрока с котенком.

«Дзюба у зеркала», – подписал картинку Слуцкий, которая доступна ниже.

Ранее Дзюба также картинкой пошутил над Слуцким.

В 2016 году Дзюба играл под руководством Слуцкого в сборной России.

Тренер вернулся в РПЛ в декабре, заключив с «Рубином» пятилетний контракт.