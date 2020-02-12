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Слуцкий сравнил Дзюбу с котенком, видящим в себе льва

12 февраля 2020, 19:53
20

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил в социальной сети над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Специалист сравнил игрока с котенком.

«Дзюба у зеркала», – подписал картинку Слуцкий, которая доступна ниже.

  • Ранее Дзюба также картинкой пошутил над Слуцким.
  • В 2016 году Дзюба играл под руководством Слуцкого в сборной России.
  • Тренер вернулся в РПЛ в декабре, заключив с «Рубином» пятилетний контракт.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Леонида Слуцкого
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (20)
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Из Твери Леха
1581530183
Слуцкера можно также изобразить напротив зеркала, а в самом зеркале изображение какого-нибудь Фергюссона.
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Кузьмич на трибуне
1581530597
Пока что Слуцкий тоже не тот лев , что видит себя в зеркале. Ну хоть кто нибудь мне назовёт хоть один клуб, который Слуцкий взял на грани вылета или в ФНЛ и сделал чемпионом?. Может в его биографии есть заслуги сборной на мировой арене? Тот факт , что он взял команду-чемпион из рук Газаева и смог не испортить ничего, ещё не говорит о его величии.
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Derzkiy1
1581531405
Так и есть
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Джой
1581533275
И это виденье должно быть у каждого
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КАМПОСТЕР1
1581533357
Если Слуцкий не тренер, кто тогда у нас вообще тренер то из наших российских спецов
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КАМПОСТЕР1
1581533424
Бесков и Лобоновский это легенды но прошлого, а сейчас кто
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Plyash
1581533705
Слуцкер в зеркале вполне мог бы увидеть клоуна,подающего мячи из-за ворот. Или же вместо Дзюбы написать - "я у зеркала".
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alex1951
1581534548
Это называется - Королевство Кривых Зеркал)))
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Hektor 84
1581546274
Дзюба может от этого Моуриньо тебе звонили?
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ЮНик
1581571553
Обгаживающие Слуцкого в комментах, лучшего на сегодня тренера в России, посмотрите в зеркало на себя. И кого вы там увидите? Подсказать?
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