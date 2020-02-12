Слуцкий сравнил Дзюбу с котенком, видящим в себе льва

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил в социальной сети над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Специалист сравнил игрока с котенком.
«Дзюба у зеркала», – подписал картинку Слуцкий, которая доступна ниже.
- Ранее Дзюба также картинкой пошутил над Слуцким.
- В 2016 году Дзюба играл под руководством Слуцкого в сборной России.
- Тренер вернулся в РПЛ в декабре, заключив с «Рубином» пятилетний контракт.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Леонида Слуцкого