Сычев: «Аргентинцев из «Сатурна» вывозили в лес, давали лопаты и говорили копать. После этого они бегали как в последний раз»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев рассказал, как «Сатурн» мотивировал легионеров. Игроков вывозили в лес.

– Аргентинцы там были, целая плеяда – и немножко подрасслабились. Я просто слышал эти истории.

И для мотивации чуть-чуть, чтобы снова эмоции пошли и забегали, вывозили в лес. Пообщаться.

– Показывали, какие грибы живут в Подмосковье? Там лес красивый.

– Дали им лопаты. Говорят: копайте! В общем, копали они. Накопали себе до колена. Им говорят: вставайте туда.

После этого они так бегали, как в последний раз. Но это был их последний сезон. Они без контракта уехали.