Сычев: «Аргентинцев из «Сатурна» вывозили в лес, давали лопаты и говорили копать. После этого они бегали как в последний раз»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев рассказал, как «Сатурн» мотивировал легионеров. Игроков вывозили в лес.
– Аргентинцы там были, целая плеяда – и немножко подрасслабились. Я просто слышал эти истории.
И для мотивации чуть-чуть, чтобы снова эмоции пошли и забегали, вывозили в лес. Пообщаться.
– Показывали, какие грибы живут в Подмосковье? Там лес красивый.
– Дали им лопаты. Говорят: копайте! В общем, копали они. Накопали себе до колена. Им говорят: вставайте туда.
После этого они так бегали, как в последний раз. Но это был их последний сезон. Они без контракта уехали.
- Сейчас «Сатурн» выступает в зоне «Центр» ПФЛ.
- С 1999 по 2010 год команда из Раменского играла в высшей лиге.
- «Сатурн» выступал в еврокубке.