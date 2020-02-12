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  • Сычев: «Аргентинцев из «Сатурна» вывозили в лес, давали лопаты и говорили копать. После этого они бегали как в последний раз»

Сычев: «Аргентинцев из «Сатурна» вывозили в лес, давали лопаты и говорили копать. После этого они бегали как в последний раз»

12 февраля 2020, 23:24
12

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев рассказал, как «Сатурн» мотивировал легионеров. Игроков вывозили в лес.

– Аргентинцы там были, целая плеяда – и немножко подрасслабились. Я просто слышал эти истории.

И для мотивации чуть-чуть, чтобы снова эмоции пошли и забегали, вывозили в лес. Пообщаться.

– Показывали, какие грибы живут в Подмосковье? Там лес красивый.

– Дали им лопаты. Говорят: копайте! В общем, копали они. Накопали себе до колена. Им говорят: вставайте туда.

После этого они так бегали, как в последний раз. Но это был их последний сезон. Они без контракта уехали.

  • Сейчас «Сатурн» выступает в зоне «Центр» ПФЛ.
  • С 1999 по 2010 год команда из Раменского играла в высшей лиге.
  • «Сатурн» выступал в еврокубке.

Источник: YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Сычев Дмитрий
Комментарии (12)
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alexfilatov
1581540270
Странная новость от Сычёва, сразу назревает вопрос, что же им мешало потом после уезда из России объявить об этом на весь мир, на и так никто не любит, а тут бы раздули, так что склонен думать, что это сплетня...
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alex1951
1581540477
А вы трындите во все горло: Тарасовв,Расизм......детские шалости..... по - сычевски.....это действует))))))
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Hektor 84
1581546923
Еще один шутник! Так можно и на статью наговорить.
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XEPOMAHT
1581559016
Картошку поехали копать, и в чем новость?
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altezzik
1581561947
Байки, чтобы другие не расслаблялись.
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3a zenit
1581563406
верю,верю.
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zritelx
1581573964
Наврятли что это байки, ведь многие знают как и кем создавался Сатурн для премьер-лиги, как он финансировался и кто действительный хозяин клуба был. Что-же что было , то было- все-таки это история страны и футбола.
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alp
1581576506
дичь какая то. не верю
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АКС-74У
1581581253
Такое бывало не только в Сатурне.
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egor tikhonov
1581605319
гражданин сычёв-учитывая,то где находится покровитель сатурна сейчас-это называется СТУКАЧЕСТВО.
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