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    Сычев: «Аргентинцев из «Сатурна» вывозили в лес, давали лопаты и говорили копать. После этого они бегали как в последний раз»

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев рассказал, как «Сатурн» мотивировал легионеров. Игроков вывозили в лес.

    – Аргентинцы там были, целая плеяда – и немножко подрасслабились. Я просто слышал эти истории.

    И для мотивации чуть-чуть, чтобы снова эмоции пошли и забегали, вывозили в лес. Пообщаться.

    – Показывали, какие грибы живут в Подмосковье? Там лес красивый.

    – Дали им лопаты. Говорят: копайте! В общем, копали они. Накопали себе до колена. Им говорят: вставайте туда.

    После этого они так бегали, как в последний раз. Но это был их последний сезон. Они без контракта уехали.

    • Сейчас «Сатурн» выступает в зоне «Центр» ПФЛ.
    • С 1999 по 2010 год команда из Раменского играла в высшей лиге.
    • «Сатурн» выступал в еврокубке.

    Источник: YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»

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    12.02.2020 23:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +231

      Fetax 26 минут назад

      Мoжнo же пoгуглить чтo за аргентинцы и ктo дo истечения кoнтракта клуб пoкинул. Нo мне лень, я думаю, этo байки

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      Рейтинг: +7947

      alex1951 1 час назад

      А вы трындите во все горло: Тарасовв,Расизм......детские шалости.....
      по - сычевски.....это действует))))))

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      Рейтинг: +428

      alexfilatov 1 час назад

      Странная новость от Сычёва, сразу назревает вопрос, что же им мешало потом после уезда из России объявить об этом на весь мир, на и так никто не любит, а тут бы раздули, так что склонен думать, что это сплетня...

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