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  • Кавазашвили – о состоянии здоровья Рейнгольда: «Инсульт, слава богу, не подтвердился»

Кавазашвили – о состоянии здоровья Рейнгольда: «Инсульт, слава богу, не подтвердился»

11 февраля 2020, 19:59
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о состоянии здоровья Валерия Рейнгольда, которого госпитализировали сегодня во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова.

«Он сейчас на обследовании. Инсульт, слава богу, не подтвердился. Валерию стало плохо в манеже, схватился за грудь, его быстро увезли в больницу. Супруга и дочка с ним, они ничего пока не знают о состоянии, ждут результатов обследования. Будем верить, что он выздоровеет и все будет хорошо», – сказал Кавазашвили.

  • Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года.
  • Через неделю ему исполнится 78 лет.
  • По информации Sportbox, ветерана госпитализировали с обширным инфарктом.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий Кавазашвили Анзор
Комментарии (2)
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Ковастер
1581443257
К сожалению подтвердился тот диагноз, который не лечится ни в каком возрасте. Мои соболезнования друзьям, близким покойного и всем болельщикам Спартака.
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mihail200606
1581443671
Обширный инфаркт не лучше...
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