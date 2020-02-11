Кавазашвили – о состоянии здоровья Рейнгольда: «Инсульт, слава богу, не подтвердился»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о состоянии здоровья Валерия Рейнгольда, которого госпитализировали сегодня во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова.

«Он сейчас на обследовании. Инсульт, слава богу, не подтвердился. Валерию стало плохо в манеже, схватился за грудь, его быстро увезли в больницу. Супруга и дочка с ним, они ничего пока не знают о состоянии, ждут результатов обследования. Будем верить, что он выздоровеет и все будет хорошо», – сказал Кавазашвили.