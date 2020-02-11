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    Кавазашвили – о состоянии здоровья Рейнгольда: «Инсульт, слава богу, не подтвердился»

    Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о состоянии здоровья Валерия Рейнгольда, которого госпитализировали сегодня во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова.

    «Он сейчас на обследовании. Инсульт, слава богу, не подтвердился. Валерию стало плохо в манеже, схватился за грудь, его быстро увезли в больницу. Супруга и дочка с ним, они ничего пока не знают о состоянии, ждут результатов обследования. Будем верить, что он выздоровеет и все будет хорошо», – сказал Кавазашвили.

    • Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года.
    • Через неделю ему исполнится 78 лет.
    • По информации Sportbox, ветерана госпитализировали с обширным инфарктом.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2685

      sssrspartak 10 минут назад

      слава господу,как говорится!!!дед поправляйся!!!

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