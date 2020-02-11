Семин: «Совет директоров «Локо» не продлит мой контракт? Спросите лучше у них»

Чертов грызун, не трогай шПалыча!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Этот грызун мне все больше смородину напоминает, непонятные трансферы, невнятные заявления, конфликты с тренерским штабом...
Грызун - телевизионщик, а не бывший футболист, он к профессиональному футболу, не имел никакого отношения, угробит клуб сволочь.
Ехай в грузию, и твори там что хочешь...
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что совет директоров московского клуба решил не продлевать его контракт.
«Совет директоров «Локомотива» решил не продлевать со мной контракт? Я не знаю, честно. Спросите лучше у них», – сказал Семин.
- Контракт Семина с «Локо» закончится летом.
- «Локомотив» в таблице РПЛ идет вторым.
- В нынешний приход Семин работает в клубе с 2016-го года.
Metaratings: Кикнадзе согласовал с правлением «Локо» отставку Семина. Смолов отказался играть за команду из-за тренера