Семин: «Совет директоров «Локо» не продлит мой контракт? Спросите лучше у них»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что совет директоров московского клуба решил не продлевать его контракт.

«Совет директоров «Локомотива» решил не продлевать со мной контракт? Я не знаю, честно. Спросите лучше у них», – сказал Семин.

Контракт Семина с «Локо» закончится летом.

«Локомотив» в таблице РПЛ идет вторым.

В нынешний приход Семин работает в клубе с 2016-го года.

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