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    Семин: «Совет директоров «Локо» не продлит мой контракт? Спросите лучше у них»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что совет директоров московского клуба решил не продлевать его контракт.

    «Совет директоров «Локомотива» решил не продлевать со мной контракт? Я не знаю, честно. Спросите лучше у них», – сказал Семин.

    • Контракт Семина с «Локо» закончится летом.
    • «Локомотив» в таблице РПЛ идет вторым.
    • В нынешний приход Семин работает в клубе с 2016-го года.

    Metaratings: Кикнадзе согласовал с правлением «Локо» отставку Семина. Смолов отказался играть за команду из-за тренера

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8297

      parevg 9 минут назад

      Чертов грызун, не трогай шПалыча!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Этот грызун мне все больше смородину напоминает, непонятные трансферы, невнятные заявления, конфликты с тренерским штабом...

      Грызун - телевизионщик, а не бывший футболист, он к профессиональному футболу, не имел никакого отношения, угробит клуб сволочь.

      Ехай в грузию, и твори там что хочешь...

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