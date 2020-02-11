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  • Семин: «Совет директоров «Локо» не продлит мой контракт? Спросите лучше у них»

Семин: «Совет директоров «Локо» не продлит мой контракт? Спросите лучше у них»

11 февраля 2020, 12:46
4

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что совет директоров московского клуба решил не продлевать его контракт.

«Совет директоров «Локомотива» решил не продлевать со мной контракт? Я не знаю, честно. Спросите лучше у них», – сказал Семин.

  • Контракт Семина с «Локо» закончится летом.
  • «Локомотив» в таблице РПЛ идет вторым.
  • В нынешний приход Семин работает в клубе с 2016-го года.

Metaratings: Кикнадзе согласовал с правлением «Локо» отставку Семина. Смолов отказался играть за команду из-за тренера

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (4)
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Etiainen
1581429802
Не надо продлевать. Игры не будет
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моэм
1581431143
Телеведущего поставили руководить футболом - это по нашему...скажите спасибо, что Кикнадзе вообще не поставил тренером телеоператора , просто дури не хватило...но уволив Шпалыча , он игру Локо , как и смородская , угробит однозначно.
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slavа0508
1581444476
Все успехи Локо это Палыч,,,и если Локо не продлит контракт ,это просто тупизм руководства,,,,не было без Палыча трофеев и не будет,,,,,
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KalterJax
1581447727
Ого вот вам нежданчик от Кикнадзе! Смородскую, ещё с теплотой вспоминать будем!
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