Первый тренер Головина: «Монако» выплатил деньги, но они зависли в РФС»

Ничего удивительного. Развод на каждом шагу. Пока сам не начнёшь дела разруливать, проявлять инициативу в защите своих прав, получишь фигу. Сидеть и ждать у моря погоды - последнее дело. И так везде и во всём. Некоторые всё ещё надеятся на некую справедливость и порядочность вышестоящих лиц. Не до всех ещё дошло, насколько круто всё поменялось в 91. Теперь не на кого рассчитывать, всё сами. Школу жаль. Но не покидает ощущение, что её руководство договорилось с РФС, и они по-тихому всё распилили.
Первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Плясунов прокомментировал информацию о том, что в Калтане не получили солидарные выплаты за трансфер Головина из ЦСКА в «Монако».
«Монако» действительно выплатил нужную сумму. Но школа в Калтане не получила никаких денег. Эти деньги перечислены в РФС, они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается.
Конечно, школа должна была получить эти деньги. Но нужно и подсуетиться. РФС я не виню, школа должна была направить нужный запрос о выплате. Я в этих вопросах некомпетентен, мое дело – тренировать детей и показывать результат. Пусть каждый занимается своим делом. Обидно, что школа не получила денег. Но это не моя прерогатива», – заявил Плясунов.
- Трансфер состоялся летом 2018 года.
- Сумма сделки – 30 миллионов евро.
- Футболист занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год.