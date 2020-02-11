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  • Первый тренер Головина: «Монако» выплатил деньги, но они зависли в РФС»

Первый тренер Головина: «Монако» выплатил деньги, но они зависли в РФС»

11 февраля 2020, 11:21
25

Первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Плясунов прокомментировал информацию о том, что в Калтане не получили солидарные выплаты за трансфер Головина из ЦСКА в «Монако».

«Монако» действительно выплатил нужную сумму. Но школа в Калтане не получила никаких денег. Эти деньги перечислены в РФС, они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается.

Конечно, школа должна была получить эти деньги. Но нужно и подсуетиться. РФС я не виню, школа должна была направить нужный запрос о выплате. Я в этих вопросах некомпетентен, мое дело – тренировать детей и показывать результат. Пусть каждый занимается своим делом. Обидно, что школа не получила денег. Но это не моя прерогатива», – заявил Плясунов.

  • Трансфер состоялся летом 2018 года.
  • Сумма сделки – 30 миллионов евро.
  • Футболист занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Монако ЦСКА Головин Александр
Комментарии (25)
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Plyash
1581410364
Сначала в банке под проценты прокрутятся пару месяцев для нужд РФС, а затем дойдут до детишек.И тишина...
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mihail200606
1581411562
Забудьте про них... Кому надо уже подсуетились..
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paracetamol
1581411662
РФС своего не отдаст!
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Hektor 84
1581412760
Дюков со своей шайкой прикарманили.
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DeStar
1581413136
как обычно все через жопу и на лоха рассчитано. Скоро уже выйдет херня что каждый работник 5ого числа каждого месяца обязан известит руководство о том , что должен получить заработную плату, если работник 5ого числа этого не делает, зп не получает.
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Viper for CSKA
1581414866
Ничего удивительного. Развод на каждом шагу. Пока сам не начнёшь дела разруливать, проявлять инициативу в защите своих прав, получишь фигу. Сидеть и ждать у моря погоды - последнее дело. И так везде и во всём. Некоторые всё ещё надеятся на некую справедливость и порядочность вышестоящих лиц. Не до всех ещё дошло, насколько круто всё поменялось в 91. Теперь не на кого рассчитывать, всё сами. Школу жаль. Но не покидает ощущение, что её руководство договорилось с РФС, и они по-тихому всё распилили.
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Иван Петров 1986
1581416488
А зачем направлять деньги в школу - их можно распилить.
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vladimir-7
1581418507
РФС возможно выжидает, а вдруг спрашивать о деньгах не будут, вот тогда и спи**ят их, если уже не сп***ели.
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Давид59
1581418608
Ключевая фраза: чтобы получить деньги "нужно подсуетиться". Не переводится ни на один язык мира.
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zigbert
1581453791
Значит где то лежат и проценты на них капают. И наверняка выплачены давно.
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