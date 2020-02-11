Первый тренер Головина: «Монако» выплатил деньги, но они зависли в РФС»

Первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Плясунов прокомментировал информацию о том, что в Калтане не получили солидарные выплаты за трансфер Головина из ЦСКА в «Монако».

«Монако» действительно выплатил нужную сумму. Но школа в Калтане не получила никаких денег. Эти деньги перечислены в РФС, они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается.

Конечно, школа должна была получить эти деньги. Но нужно и подсуетиться. РФС я не виню, школа должна была направить нужный запрос о выплате. Я в этих вопросах некомпетентен, мое дело – тренировать детей и показывать результат. Пусть каждый занимается своим делом. Обидно, что школа не получила денег. Но это не моя прерогатива», – заявил Плясунов.