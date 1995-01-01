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    Первый тренер Головина: «Монако» выплатил деньги, но они зависли в РФС»

    Первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Плясунов прокомментировал информацию о том, что в Калтане не получили солидарные выплаты за трансфер Головина из ЦСКА в «Монако».

    «Монако» действительно выплатил нужную сумму. Но школа в Калтане не получила никаких денег. Эти деньги перечислены в РФС, они и зависли там. Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается.

    Конечно, школа должна была получить эти деньги. Но нужно и подсуетиться. РФС я не виню, школа должна была направить нужный запрос о выплате. Я в этих вопросах некомпетентен, мое дело – тренировать детей и показывать результат. Пусть каждый занимается своим делом. Обидно, что школа не получила денег. Но это не моя прерогатива», – заявил Плясунов.

    • Трансфер состоялся летом 2018 года.
    • Сумма сделки – 30 миллионов евро.
    • Футболист занимался в ДЮСШ Калтана с 2001 по 2009 год.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:21
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4327

      Viper for CSKA 22 минуты назад

      Ничего удивительного. Развод на каждом шагу. Пока сам не начнёшь дела разруливать, проявлять инициативу в защите своих прав, получишь фигу. Сидеть и ждать у моря погоды - последнее дело. И так везде и во всём. Некоторые всё ещё надеятся на некую справедливость и порядочность вышестоящих лиц. Не до всех ещё дошло, насколько круто всё поменялось в 91. Теперь не на кого рассчитывать, всё сами. Школу жаль. Но не покидает ощущение, что её руководство договорилось с РФС, и они по-тихому всё распилили.

      0
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      Рейтинг: +9327

      DeStar 51 минуту назад

      как обычно все через жопу и на лоха рассчитано. Скоро уже выйдет херня что каждый работник 5ого числа каждого месяца обязан известит руководство о том , что должен получить заработную плату, если работник 5ого числа этого не делает, зп не получает.

      2
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      Рейтинг: +971

      Hektor 84 57 минут назад

      Дюков со своей шайкой прикарманили.

      0
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      Рейтинг: +210

      Proker 1 час назад

      Это Россия детка....

      0
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      Рейтинг: +2647

      TOMSON 1 час назад

      Неужели школы должны ещё юристов и всяких скаутов нанимать, чтоб они следили куда и кто перешёл? Если по честному РФС должен был бы известить школу, а тут откровенная лазейка для распила.

      2
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      Рейтинг: +37204

      portero 1 час назад

      Наш чиновник непобедим, воруют су.и всё и все... и активно

      0
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      Рейтинг: +4966

      paracetamol 1 час назад

      РФС своего не отдаст!

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      Рейтинг: +37204

      portero > paracetamol 1 час назад

      Что чужое к ним попадет они твари стырят.

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      Рейтинг: +6764

      mihail200606 1 час назад

      Забудьте про них... Кому надо уже подсуетились..

      1
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      Рейтинг: +1820

      playsh 1 час назад

      Сначала в банке под проценты прокрутятся пару месяцев для нужд РФС, а затем дойдут до детишек.И тишина...

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      Рейтинг: +4966

      paracetamol > playsh 1 час назад

      Чьих детишек, поясните пожалста!

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      Рейтинг: +14036

      bset 1 час назад

      А тут уже все на Гинера накинулись. Проблема-то в руководстве РФС, которые должны были отстаивать школы и добиваться выплат в их пользу, а по факту все случилось наоборот.

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      Рейтинг: +6551

      ilichkadr > bset 18 минут назад

      А разве Гинер не главный финансист РФС?

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