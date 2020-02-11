Уткин – о Дзюбе: «Бездумный генератор слов в российском футболе»

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал слух о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба мог перейти в «Тоттенхэм».

«Все думают, что у меня особое отношение к Артему Дзюбе. Нет! Это просто бездумный генератор слов в российском футболе. Он не талантливый футболист. Талант и Дзюба – это понятия, которые даже незнакомы. Они никогда не лежали на одной полке в магазине.

Я могу очень много острить о Дзюбе, но посмотрите, как завелись люди, что Смолов уехал, а кто-то не уехал. А ведь Дзюба хотел уехать после чемпионата мира! Нашел кому поручить – Алану Агузарову. Тоже, кстати говоря, прекрасная история. Ума не нажил.Сейчас появилась информация, что «Тоттенхэм», оказывается, хотел Дзюбу. Дзюба говорит: «Действительно хотел. Мне звонили на новогодние праздники. Видимо, от Жозе Моуринью».

Вы представляете, как это все звучит? И все говорят: да, вот подтверждение! Ну какое же это подтверждение?! Он даже не понимает, каким выглядит идиотом, когда говорит: «Да я сам не захотел. Я посоветовался с Алексеем Борисовичем Миллером». Нашел с кем посоветоваться», – заявил Уткин.

Форвард в течение карьеры играл только в России.

Дзюба лидирует в списке бомбардиров текущего сезона чемпионата России.

Дзюба: «Интерес «Тоттенхэма» был, со мной связывались от Моуринью. Но «Зенит» сказал: «Нет»