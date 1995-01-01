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    Уткин – о Дзюбе: «Бездумный генератор слов в российском футболе»

    Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал слух о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба мог перейти в «Тоттенхэм».

    «Все думают, что у меня особое отношение к Артему Дзюбе. Нет! Это просто бездумный генератор слов в российском футболе. Он не талантливый футболист. Талант и Дзюба – это понятия, которые даже незнакомы. Они никогда не лежали на одной полке в магазине.

    Я могу очень много острить о Дзюбе, но посмотрите, как завелись люди, что Смолов уехал, а кто-то не уехал. А ведь Дзюба хотел уехать после чемпионата мира! Нашел кому поручить – Алану Агузарову. Тоже, кстати говоря, прекрасная история. Ума не нажил.Сейчас появилась информация, что «Тоттенхэм», оказывается, хотел Дзюбу. Дзюба говорит: «Действительно хотел. Мне звонили на новогодние праздники. Видимо, от Жозе Моуринью».

    Вы представляете, как это все звучит? И все говорят: да, вот подтверждение! Ну какое же это подтверждение?! Он даже не понимает, каким выглядит идиотом, когда говорит: «Да я сам не захотел. Я посоветовался с Алексеем Борисовичем Миллером». Нашел с кем посоветоваться», – заявил Уткин.

    • Форвард в течение карьеры играл только в России.
    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров текущего сезона чемпионата России.

    Дзюба: «Интерес «Тоттенхэма» был, со мной связывались от Моуринью. Но «Зенит» сказал: «Нет»

    Источник: Радио «Эхо Москвы»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Борaт и аlarm Голубки 15 минут назад

      стыдно за зинитку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2220

      Борат 40 минут назад

      Дзюба не виноват, что вырос среди тарасовских рыл, поросячье воспитание трудно исправить, но он старается !
      Стыдно за хряков !!!!
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +10

      Борaт и аlarm Голубки > Борат 14 минут назад

      стыдно за зинет бугагаггагага

      0
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      Рейтинг: +4324

      Viper for CSKA 53 минуты назад

      Нужно Жозе вопрос задать, хотел он Дзюбу или нет. Что-то мне подсказывает, что ответ будет в стиле: "What is this dzyba?" Насчёт бездумного генератора слов - в точку. "Иногда лучше жевать, чем говорить" - это про него.

      0
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      Рейтинг: +6756

      mihail200606 58 минут назад

      Ну по дзюбе и так видно, что слабоумный.. Долго слушать его и не надо

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