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  • Уткин – о Дзюбе: «Бездумный генератор слов в российском футболе»

Уткин – о Дзюбе: «Бездумный генератор слов в российском футболе»

11 февраля 2020, 08:05
25

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал слух о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба мог перейти в «Тоттенхэм».

«Все думают, что у меня особое отношение к Артему Дзюбе. Нет! Это просто бездумный генератор слов в российском футболе. Он не талантливый футболист. Талант и Дзюба – это понятия, которые даже незнакомы. Они никогда не лежали на одной полке в магазине.

Я могу очень много острить о Дзюбе, но посмотрите, как завелись люди, что Смолов уехал, а кто-то не уехал. А ведь Дзюба хотел уехать после чемпионата мира! Нашел кому поручить – Алану Агузарову. Тоже, кстати говоря, прекрасная история. Ума не нажил.Сейчас появилась информация, что «Тоттенхэм», оказывается, хотел Дзюбу. Дзюба говорит: «Действительно хотел. Мне звонили на новогодние праздники. Видимо, от Жозе Моуринью».

Вы представляете, как это все звучит? И все говорят: да, вот подтверждение! Ну какое же это подтверждение?! Он даже не понимает, каким выглядит идиотом, когда говорит: «Да я сам не захотел. Я посоветовался с Алексеем Борисовичем Миллером». Нашел с кем посоветоваться», – заявил Уткин.

  • Форвард в течение карьеры играл только в России.
  • Дзюба лидирует в списке бомбардиров текущего сезона чемпионата России.

Дзюба: «Интерес «Тоттенхэма» был, со мной связывались от Моуринью. Но «Зенит» сказал: «Нет»

Источник: Радио «Эхо Москвы»
Англия. Премьер-лига Зенит Тоттенхэм Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (25)
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mihail200606
1581397857
Ну по дзюбе и так видно, что слабоумный.. Долго слушать его и не надо
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Viper for CSKA
1581398165
Нужно Жозе вопрос задать, хотел он Дзюбу или нет. Что-то мне подсказывает, что ответ будет в стиле: "What is this dzyba?" Насчёт бездумного генератора слов - в точку. "Иногда лучше жевать, чем говорить" - это про него.
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Play
1581401540
Дзюба давно начал превращаться в эдакого Александра Невского от мира футбола. Вы помяните моё слово, когда он через пару лет скажет, что выигрывал Чемпионат Мира.
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paracetamol
1581403285
Уткин - бездумный генератор пошлости и фейков, который ничего не сделал и даже ни одного гола не забил.
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Kollljan
1581403764
А когда это Уткин успел стать журналистом? Обычное, отовсюду изгнанное, трепло.
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алдан2014
1581407743
Вася хоть и словесный извращенец,но про Артемку всё правильно написал
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Plyash
1581410929
Полностью согласен с Уткиным в этом вопросе.Только слепой может не заметить,насколько тупо выглядит Дзюбло со своими высказываниями.Даунское выражение на его лице уже практически не сходит.
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Hektor 84
1581411623
Кто такая эта Дзюба? - подумал Мооуриньо
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Hektor 84
1581412141
Дзюбка любит о себе поболаболить. Звонили ему от моура. Кто звонил? С Миллером он советовался. Такую ахинею несет. Где он с Миллером успел посоветоваться? Наверно ездил в офис газпрома специально посоветоваться. Миллеру что заняться не чем? Сидит как бабка повитуха всем советы раздает. Такие как Миллер с рабами не общаются. А дзюба для него такой же раб как и мы все. Ну просто это же проверить никто не сможет. Можно натрепать с три короба.
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sir_Alex
1581412517
Говорящее дерево.
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