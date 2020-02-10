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«Рига» в дебютном матче Кононова победила «Родину» из ПФЛ

10 февраля 2020, 21:51

В товарищеском матче «Рига» одолела «Родину», представляющую зону «Запад» ПФЛ.

Латвийская команда выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Элвиса Стуглиса.

Эта встреча стала дебютной для Олега Кононова на посту главного тренера «Риги».

53-летний специалист возглавил действующего чемпиона Латвии 5 февраля.

Кононов: «Рига» хочет играть в атакующий футбол. Наши интересы совпадают»

Гендиректор «Риги»: «Игроки «Спартака» не слушали Кононова. У нас такого точно не будет: за тренера будут биться»

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Рига Родина Кононов Олег
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