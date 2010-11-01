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    «Рига» в дебютном матче Кононова победила «Родину» из ПФЛ

    В товарищеском матче «Рига» одолела «Родину», представляющую зону «Запад» ПФЛ.

    Латвийская команда выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Элвиса Стуглиса.

    Эта встреча стала дебютной для Олега Кононова на посту главного тренера «Риги».

    53-летний специалист возглавил действующего чемпиона Латвии 5 февраля.

    Кононов: «Рига» хочет играть в атакующий футбол. Наши интересы совпадают»

    Гендиректор «Риги»: «Игроки «Спартака» не слушали Кононова. У нас такого точно не будет: за тренера будут биться»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2218

      Борат 21 минуту назад

      Пиджак топ! Тадеска чисто на его багаже кубок фон-бет матч-премьер выиграл !!!
      Стыдно за тарасню !!!!
      Гыгы

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