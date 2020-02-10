«Рига» в дебютном матче Кононова победила «Родину» из ПФЛ

В товарищеском матче «Рига» одолела «Родину», представляющую зону «Запад» ПФЛ.
Латвийская команда выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Элвиса Стуглиса.
Эта встреча стала дебютной для Олега Кононова на посту главного тренера «Риги».
53-летний специалист возглавил действующего чемпиона Латвии 5 февраля.
Кононов: «Рига» хочет играть в атакующий футбол. Наши интересы совпадают»
Гендиректор «Риги»: «Игроки «Спартака» не слушали Кононова. У нас такого точно не будет: за тренера будут биться»
Источник: «Бомбардир»