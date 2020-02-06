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  • Кононов: «Рига» хочет играть в атакующий футбол. Наши интересы совпадают»

Кононов: «Рига» хочет играть в атакующий футбол. Наши интересы совпадают»

6 февраля 2020, 20:03
9

Главный тренер «Риги» Олег Кононов поделился ожиданиями от работы в столице Латвии. Специалист планирует играть в атаку.

«Команда пытается демонстрировать хорошую игру и хочет играть в атакующий футбол. Смотрел матчи как в чемпионате, так и сейчас на сборах, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Мне было приятно увидеть, что наши интересы совпадают, потому что я сторонник того, чтобы команда играла в футбол и добивалась результата. Хотел бы помочь команде дальше прогрессировать», – сказал Кононов.

  • «Рига» – действующий чемпион Латвии.
  • Последним местом работы 53-летнего Кононова был «Спартак», откуда его уволили в сентябре прошлого года.
  • Кононов трофеев в тренерской карьере не брал.

Источник: фейсбук «Риги»
Россия. Премьер-лига Рига Кононов Олег
Комментарии (9)
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Plyash
1581009269
Мудлон,пиджачёк не забудь надеть.
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Krasnodar 123
1581011486
Жаль что со Спартаком в этом сезоне не получится встретится в еврокубках.
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Boeung777
1581013259
Ой ли... Мы уже видели, как ваши интересы совпадают.
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Hektor 84
1581013297
Ну да ты спец!!! За 4 месяца ставишь )))
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алдан2014
1581031158
Олежик в своём репертуаре,бла-бла-бла.
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Владислав Vlad
1581031649
Скоро в Риге будет Бесковско-Романцевский футбол)))
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DENZILLO-Спартак
1581052891
Уберите из новостей инфу про этого негодяя и пустослова!
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