Кононов: «Рига» хочет играть в атакующий футбол. Наши интересы совпадают»

Главный тренер «Риги» Олег Кононов поделился ожиданиями от работы в столице Латвии. Специалист планирует играть в атаку.

«Команда пытается демонстрировать хорошую игру и хочет играть в атакующий футбол. Смотрел матчи как в чемпионате, так и сейчас на сборах, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Мне было приятно увидеть, что наши интересы совпадают, потому что я сторонник того, чтобы команда играла в футбол и добивалась результата. Хотел бы помочь команде дальше прогрессировать», – сказал Кононов.