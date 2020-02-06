Кононов: «Рига» хочет играть в атакующий футбол. Наши интересы совпадают»

Главный тренер «Риги» Олег Кононов поделился ожиданиями от работы в столице Латвии. Специалист планирует играть в атаку.
«Команда пытается демонстрировать хорошую игру и хочет играть в атакующий футбол. Смотрел матчи как в чемпионате, так и сейчас на сборах, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Мне было приятно увидеть, что наши интересы совпадают, потому что я сторонник того, чтобы команда играла в футбол и добивалась результата. Хотел бы помочь команде дальше прогрессировать», – сказал Кононов.
- «Рига» – действующий чемпион Латвии.
- Последним местом работы 53-летнего Кононова был «Спартак», откуда его уволили в сентябре прошлого года.
- Кононов трофеев в тренерской карьере не брал.
Источник: фейсбук «Риги»