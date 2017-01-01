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    Кононов: «Рига» хочет играть в атакующий футбол. Наши интересы совпадают»

    Главный тренер «Риги» Олег Кононов поделился ожиданиями от работы в столице Латвии. Специалист планирует играть в атаку.

    «Команда пытается демонстрировать хорошую игру и хочет играть в атакующий футбол. Смотрел матчи как в чемпионате, так и сейчас на сборах, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    Мне было приятно увидеть, что наши интересы совпадают, потому что я сторонник того, чтобы команда играла в футбол и добивалась результата. Хотел бы помочь команде дальше прогрессировать», – сказал Кононов.

    • «Рига» – действующий чемпион Латвии.
    • Последним местом работы 53-летнего Кононова был «Спартак», откуда его уволили в сентябре прошлого года.
    • Кононов трофеев в тренерской карьере не брал.

    Источник: фейсбук «Риги»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1800

      playsh 2 минуты назад

      Мудлон,пиджачёк не забудь надеть.

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