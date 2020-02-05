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Кононов стал главным тренером «Риги»

5 февраля 2020, 12:10
8

Исполнительный директор «Риги» Роман Лаюкс сообщил, что главным тренером латвийской команды стал бывший тренер «Спартака» Олег Кононов.

«Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом. Это произошло буквально полчаса назад. Срок контракта назвать не могу – это конфиденциальная информация», – сказал Лаюкс.

  • «Рига» – действующий чемпион Латвии.
  • Последним местом работы 53-летнего Кононова был «Спартак», откуда его уволили в сентябре прошлого года.

«СЭ»: Кононов согласовал контракт с «Ригой»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рига Спартак Кононов Олег
Комментарии (8)
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Дядя Серёжа
1580897681
Ночью, в тихих улочках Риги, Бората, латыши удавили...
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Taps
1580906239
А деньги у Латвии есть ? Или сам им будет доплачивать ?
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Чуни Муни
1580908437
Удачи.
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ImpNaz.com
1580908780
Поехал за халявой!
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