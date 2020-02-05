Кононов стал главным тренером «Риги»

Исполнительный директор «Риги» Роман Лаюкс сообщил, что главным тренером латвийской команды стал бывший тренер «Спартака» Олег Кононов.

«Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом. Это произошло буквально полчаса назад. Срок контракта назвать не могу – это конфиденциальная информация», – сказал Лаюкс.

«Рига» – действующий чемпион Латвии.

Последним местом работы 53-летнего Кононова был «Спартак», откуда его уволили в сентябре прошлого года.

«СЭ»: Кононов согласовал контракт с «Ригой»