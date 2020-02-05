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    Кононов стал главным тренером «Риги»

    Исполнительный директор «Риги» Роман Лаюкс сообщил, что главным тренером латвийской команды стал бывший тренер «Спартака» Олег Кононов.

    «Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом. Это произошло буквально полчаса назад. Срок контракта назвать не могу – это конфиденциальная информация», – сказал Лаюкс.

    • «Рига» – действующий чемпион Латвии.
    • Последним местом работы 53-летнего Кононова был «Спартак», откуда его уволили в сентябре прошлого года.

    «СЭ»: Кононов согласовал контракт с «Ригой»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:10
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3454

      Дядя Серёжа 14 минут назад

      Ночью, в тихих улочках Риги,
      Бората, латыши удавили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2052

      Борат 28 минут назад

      обладатель кубка матч-премьер !
      это надолго последний серьёзный трофей в истории спартака !
      гы-гы
      стыдно за рылов !

      -1
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