Гендиректор «Риги»: «Игроки «Спартака» не слушали Кононова. У нас такого точно не будет: за тренера будут биться»

Генеральный директор «Риги» Александр Пронин поделился ожиданиями от сотрудничества с Олегом Кононовым. Он возглавил команду на этой неделе.

– Согласны, что с Кононовым в «Спартаке» расстались не очень красиво?

– Согласен. Скажу так: у нас такого точно не будет. В «Спартаке» игроки откровенно не слушали тренера, руководство оказывало слишком большое давление. В Риге не такой звездный клуб, поэтому предстоит нормальная работа. Все ребята будут выкладываться по максимуму и в играх, и на тренировках. За Кононова будут биться.