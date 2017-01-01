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    Гендиректор «Риги»: «Игроки «Спартака» не слушали Кононова. У нас такого точно не будет: за тренера будут биться»

    Генеральный директор «Риги» Александр Пронин поделился ожиданиями от сотрудничества с Олегом Кононовым. Он возглавил команду на этой неделе.

    – Согласны, что с Кононовым в «Спартаке» расстались не очень красиво?

    – Согласен. Скажу так: у нас такого точно не будет. В «Спартаке» игроки откровенно не слушали тренера, руководство оказывало слишком большое давление. В Риге не такой звездный клуб, поэтому предстоит нормальная работа. Все ребята будут выкладываться по максимуму и в играх, и на тренировках. За Кононова будут биться.

    • «Рига» – действующий чемпион Латвии.
    • Кононов трофеев в тренерской карьере не брал.
    • Летом «Рига» выступит в Лиге чемпионов.

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20969

      VVM1964 25 минут назад

      Флаг вам в руки .

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