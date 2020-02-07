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  • Гендиректор «Риги»: «Игроки «Спартака» не слушали Кононова. У нас такого точно не будет: за тренера будут биться»

Гендиректор «Риги»: «Игроки «Спартака» не слушали Кононова. У нас такого точно не будет: за тренера будут биться»

7 февраля 2020, 00:21
9

Генеральный директор «Риги» Александр Пронин поделился ожиданиями от сотрудничества с Олегом Кононовым. Он возглавил команду на этой неделе.

– Согласны, что с Кононовым в «Спартаке» расстались не очень красиво?

– Согласен. Скажу так: у нас такого точно не будет. В «Спартаке» игроки откровенно не слушали тренера, руководство оказывало слишком большое давление. В Риге не такой звездный клуб, поэтому предстоит нормальная работа. Все ребята будут выкладываться по максимуму и в играх, и на тренировках. За Кононова будут биться.

  • «Рига» – действующий чемпион Латвии.
  • Кононов трофеев в тренерской карьере не брал.
  • Летом «Рига» выступит в Лиге чемпионов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кононов Олег
Комментарии (9)
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VVM1964
1581025504
Флаг вам в руки .
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Томик
1581028052
Удачи!
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алдан2014
1581030914
Это пиджак тебе поведал за чаем?
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Владислав Vlad
1581031522
Пинджак говорил - Игроки выполняют мою установку. Выкладываются по-полной. Оказывается игроки его не слушали, причём откровенно.)))) Ай-ай-ай, какие нехорошие мальчишки в Спартаке, обидели дяденьку. Вот в Риге - детский сад, там дяденьку слушают.)))
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RotBerg
1581046447
Мясные лохи загнобили хорошего тренера))
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DENZILLO-Спартак
1581053480
Слушай, я конечно понимаю негатив к нашему клубу, НО даже если пиджак встретился с нами и даже если выиграл, то это никак не покажет что он тренер, он балабол, тренеришко и негодяй. На него ставку делали только оголтелые-я тут сразу писал, что он ничего не представляет и клуб Краснодар неоднократно сливал на финише, где обязаны были быть чемпионами!
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СвинкаСправедливости
1581066381
Не знаю, что там с игроками и тренером, но этому идиоту лучше бы не вылезать из своего лягушатника, в котором они и без чудесного футбола Кононова рвут всех без особых проблем. Обалдели уже совсем.
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JTherry
1581082481
Рига - убиться за Конана) ржага...
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zigbert
1581096614
То что игроки не слушали тренера в Спартаке-полный бред.
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