«Ростов» на сборе в Испании проведет матч с «Краснодаром»

Заключительный зимний сбор «Ростов» проведет в Испании. Стали известны соперники южан по товарищеским матчам.
«В Испании подопечные Валерия Карпина проведут три матча. Соперниками желто-синих станут шведский АИК (15 февраля), норвежский «Мольде» (19 февраля) и «Краснодар» (23 февраля)» – информирует пресс-служба.
- Сбор в Испании продлится с 13 по 24 февраля.
- «Ростов» в РПЛ идет третьим – в зоне Лиги чемпионов.
- В первом туре весенней части РПЛ «Ростов» сыграет с «Ахматом».
Источник: официальный сайт «Ростова»