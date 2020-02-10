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«Ростов» на сборе в Испании проведет матч с «Краснодаром»

10 февраля 2020, 13:12
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Заключительный зимний сбор «Ростов» проведет в Испании. Стали известны соперники южан по товарищеским матчам.

«В Испании подопечные Валерия Карпина проведут три матча. Соперниками желто-синих станут шведский АИК (15 февраля), норвежский «Мольде» (19 февраля) и «Краснодар» (23 февраля)» – информирует пресс-служба.

  • Сбор в Испании продлится с 13 по 24 февраля.
  • «Ростов» в РПЛ идет третьим – в зоне Лиги чемпионов.
  • В первом туре весенней части РПЛ «Ростов» сыграет с «Ахматом».

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар
Комментарии (1)
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klim2m
1581351085
Это что матч 26 тура на зиму перенесли О ужас (((
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