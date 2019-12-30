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    Жены Салаха и Хендерсона родили детей спустя девять месяцев после победы над «Барселоной» в полуфинале ЛЧ

    У игроков «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Джордана Хендерсона родились дети, пишет The Sun.

    Это случилось спустя девять месяцев после 7 мая, когда «Ливерпуль» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 после поражения в первом матче (0:3) и вышла в финал Лиги чемпионов.

    Для Салаха дочь – второй ребенок в семье, для Хендерсона – третий. Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер в твиттере пошутил, что форварду Дивоку Ориги за это надо записать ассист.

    • В прошлом сезоне Ориги, который не является игроком основного состава «Ливерпуля», оформил дубль в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) и забил гол «Тоттенхэму» в финале турнира (2:0).

    Источник: The Sun

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    08.02.2020 23:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +754

      dimmmka 40 минут назад

      Либо к игре так готовились, либо отмечали

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