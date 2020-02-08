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  • Жены Салаха и Хендерсона родили детей спустя девять месяцев после победы над «Барселоной» в полуфинале ЛЧ

Жены Салаха и Хендерсона родили детей спустя девять месяцев после победы над «Барселоной» в полуфинале ЛЧ

8 февраля 2020, 23:30
4

У игроков «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Джордана Хендерсона родились дети, пишет The Sun.

Это случилось спустя девять месяцев после 7 мая, когда «Ливерпуль» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 после поражения в первом матче (0:3) и вышла в финал Лиги чемпионов.

Для Салаха дочь – второй ребенок в семье, для Хендерсона – третий. Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер в твиттере пошутил, что форварду Дивоку Ориги за это надо записать ассист.

  • В прошлом сезоне Ориги, который не является игроком основного состава «Ливерпуля», оформил дубль в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) и забил гол «Тоттенхэму» в финале турнира (2:0).

Источник: The Sun
Лига чемпионов Ливерпуль Барселона Хендерсон Джордан Салах Мохамед
Комментарии (4)
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dimmmka
1581195880
Либо к игре так готовились, либо отмечали
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Proker
1581199129
Какая радостная новость,путолонцев имели и своих жён тоже,я в восторге:@)
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ursosan
1581233422
Жены развлекались пока мужья Барселону дрючили))
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