Жены Салаха и Хендерсона родили детей спустя девять месяцев после победы над «Барселоной» в полуфинале ЛЧ

У игроков «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Джордана Хендерсона родились дети, пишет The Sun.

Это случилось спустя девять месяцев после 7 мая, когда «Ливерпуль» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 после поражения в первом матче (0:3) и вышла в финал Лиги чемпионов.

Для Салаха дочь – второй ребенок в семье, для Хендерсона – третий. Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер в твиттере пошутил, что форварду Дивоку Ориги за это надо записать ассист.