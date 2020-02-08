Тедеско: «Спартак» – не чемпион. Мы просто выиграли турнир»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу команды на Кубке «Париматч» Премьер.

«Мы не чемпионы, просто выиграли турнир. Это не так важно. Важнее то, как мы играем. Если я буду менять свое мнение после побед, это будет странно. Что самое сложное на этом сборе? У нас было много тренировок, в то же время нужно было сохранять свежесть для игр», – сказал Тедеско.

В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.

До этого красно-белые обыграли «Ростов» и уступили «Локомотиву».

Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира