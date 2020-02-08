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  • Тедеско: «Спартак» – не чемпион. Мы просто выиграли турнир»

Тедеско: «Спартак» – не чемпион. Мы просто выиграли турнир»

8 февраля 2020, 18:13
5

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу команды на Кубке «Париматч» Премьер.

«Мы не чемпионы, просто выиграли турнир. Это не так важно. Важнее то, как мы играем. Если я буду менять свое мнение после побед, это будет странно. Что самое сложное на этом сборе? У нас было много тренировок, в то же время нужно было сохранять свежесть для игр», – сказал Тедеско.

  • В матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» выиграл у «Партизана» со счетом 3:2 и стал победителем турнира.
  • До этого красно-белые обыграли «Ростов» и уступили «Локомотиву».

Кубок «Париматч» Премьер. «Спартак» переиграл «Партизан» и стал победителем турнира

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (5)
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david17
1581179726
Адекватные слова, адекватного человека
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Диктор
1581181543
Хорошо сказано
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Дедуктор
1581233636
Тем не менее, это первый титул в биографии Тедески. С этим титулом его, вполне, можно вводит в зал славы "Спартака". Там - сплошь такие титулы. От слова "дерьмо". Наряду с другими дерьмотитулами, этот вполне конкурентноспособен. Вот, если "Спартак" выиграет какой нибудь настоящий титул (ЛЕ, хотя бы), тогда про дерьмотитулы все дружно забудут. Но пока - живут ими.
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