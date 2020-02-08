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Жиго: «Уверен, Соболев забьет много голов за «Спартак»

8 февраля 2020, 01:41
10

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от игры форварда Александра Соболева. Москвичи арендовали футболиста у «Крыльев Советов».

«Он отличный нападающий, один из лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата России. Думаю, это важное для нас приобретение. Уверен, он забьeт за «Спартак» много мячей. Помню, в выездном матче ему удалось забить в наши ворота. Он показывал хороший футбол и в целом является сильным форвардом. Теперь мы будем вместе играть за «Спартак» — это здорово.

Пока прошла лишь неделя с момента его перехода. Думаю, с адаптацией не будет никаких проблем. Он говорит на одном языке с большинством футболистов нашей команды. Ему отлично знаком чемпионат», – сказал Жиго «Известиям».

  • У москвичей есть опция выкупа прав на форварда.
  • Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 31 декабря 2021 года.
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Спартак Крылья Советов Жиго Самуэль Соболев Александр
Комментарии (10)
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RotBerg
1581126136
Вот будет смешно, когда Крылья выше Спартака закончат чемп, разница то четыре очка) ослабили конкурента мясные))
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Диктор
1581146087
я тоже так считаю.
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slavа0508
1581151500
Парни меньше слов больше дела,,,,всё балобольство по окончание сезона,,А сейчас парни работайте,,,,Шампунь ,девушки и журналисты по окончание сезона,,,,
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Давид59
1581153164
Или не забьёт
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vka1970
1581156501
Твои слова да богу в душу. Удачи Спартаку. Удачи Соболеву в адаптации.
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zigbert
1581183281
Хотелось бы в это верить. Игрок нацеленный на ворота ,что и требуется настоящему форварду.
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