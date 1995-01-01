Жиго: «Уверен, Соболев забьет много голов за «Спартак»

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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от игры форварда Александра Соболева. Москвичи арендовали футболиста у «Крыльев Советов».
«Он отличный нападающий, один из лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата России. Думаю, это важное для нас приобретение. Уверен, он забьeт за «Спартак» много мячей. Помню, в выездном матче ему удалось забить в наши ворота. Он показывал хороший футбол и в целом является сильным форвардом. Теперь мы будем вместе играть за «Спартак» — это здорово.
Пока прошла лишь неделя с момента его перехода. Думаю, с адаптацией не будет никаких проблем. Он говорит на одном языке с большинством футболистов нашей команды. Ему отлично знаком чемпионат», – сказал Жиго «Известиям».
- У москвичей есть опция выкупа прав на форварда.
- Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 31 декабря 2021 года.
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.