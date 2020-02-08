«Поздний час, половина первого». Алдонин спел на посвящении в «Торпедо»

Тренер «Торпедо» Евгений Алдонин исполнил перед командой композицию группы «Браво». Видео, как и выступления других посвящавшихся в торпедовцев, доступно ниже.

Контракт с Алдониным «Торпедо» подписало в январе сроком до конца сезона. Это первая тренерская работа для уроженца Алупки.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

Ранее Алдонин и главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич играли вместе за ЦСКА.

играли вместе за ЦСКА. Главное достижение в игровой карьере – победа в Кубке УЕФА.