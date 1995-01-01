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    «Поздний час, половина первого». Алдонин спел на посвящении в «Торпедо»

    Тренер «Торпедо» Евгений Алдонин исполнил перед командой композицию группы «Браво». Видео, как и выступления других посвящавшихся в торпедовцев, доступно ниже.

    Контракт с Алдониным «Торпедо» подписало в январе сроком до конца сезона. Это первая тренерская работа для уроженца Алупки.

    • «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.
    • Ранее Алдонин и главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич играли вместе за ЦСКА.
    • Главное достижение в игровой карьере – победа в Кубке УЕФА.

    text

    Публикация от text (@torpedolife) 7 Фев 2020 в 10:14 PST

    Источник: инстаграм «Торпедо»

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