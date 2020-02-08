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  • «Поздний час, половина первого». Алдонин спел на посвящении в «Торпедо»

«Поздний час, половина первого». Алдонин спел на посвящении в «Торпедо»

8 февраля 2020, 01:31
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Тренер «Торпедо» Евгений Алдонин исполнил перед командой композицию группы «Браво». Видео, как и выступления других посвящавшихся в торпедовцев, доступно ниже.

Контракт с Алдониным «Торпедо» подписало в январе сроком до конца сезона. Это первая тренерская работа для уроженца Алупки.

  • «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.
  • Ранее Алдонин и главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич играли вместе за ЦСКА.
  • Главное достижение в игровой карьере – победа в Кубке УЕФА.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Торпедо»
Россия. ФНЛ Торпедо Алдонин Евгений
Комментарии (1)
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general.lizyukov
1581117206
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