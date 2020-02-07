«Рубин» показал «самое странное тим-активити»

Футболисты «Рубина» на сборе в турецком Белеке поиграли в мяч с помощью воздуха. В досуге поучаствовал главный тренер Леонид Слуцкий.

Пресс-служба казанского клуба назвала такую игру самой странной тим-активити. Видео из Турции доступно ниже.