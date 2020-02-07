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    «Рубин» показал «самое странное тим-активити»

    Футболисты «Рубина» на сборе в турецком Белеке поиграли в мяч с помощью воздуха. В досуге поучаствовал главный тренер Леонид Слуцкий.

    Пресс-служба казанского клуба назвала такую игру самой странной тим-активити. Видео из Турции доступно ниже.

    • «Рубин» в таблице РПЛ идет в зоне переходных матчей.
    • В первом матче весенней части чемпионата России казанцы сыграют с «Тамбовом».
    • Слуцкий принял команду в декабре.

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 22:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1136

      serhio80 7 минут назад

      Слуцкого на допинг уже проверяли?)

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