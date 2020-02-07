«Рубин» показал «самое странное тим-активити»

Футболисты «Рубина» на сборе в турецком Белеке поиграли в мяч с помощью воздуха. В досуге поучаствовал главный тренер Леонид Слуцкий.
Пресс-служба казанского клуба назвала такую игру самой странной тим-активити. Видео из Турции доступно ниже.
- «Рубин» в таблице РПЛ идет в зоне переходных матчей.
- В первом матче весенней части чемпионата России казанцы сыграют с «Тамбовом».
- Слуцкий принял команду в декабре.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Рубина»