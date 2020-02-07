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«Рубин» показал «самое странное тим-активити»

7 февраля 2020, 22:52
4

Футболисты «Рубина» на сборе в турецком Белеке поиграли в мяч с помощью воздуха. В досуге поучаствовал главный тренер Леонид Слуцкий.

Пресс-служба казанского клуба назвала такую игру самой странной тим-активити. Видео из Турции доступно ниже.

  • «Рубин» в таблице РПЛ идет в зоне переходных матчей.
  • В первом матче весенней части чемпионата России казанцы сыграют с «Тамбовом».
  • Слуцкий принял команду в декабре.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (4)
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serhio80
1581105948
Слуцкого на допинг уже проверяли?)
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Derzkiy1
1581106800
Лёня как пришёл , в ленте Рубин появился ...
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Chernyi Lis
1581173954
дыхалку раньше по другому проверяли..
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portero
1581682016
да млин... это с моим умом не понять.
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