Эриксен: «В «Интере» шансов на трофей больше, чем там, где я был раньше»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен объяснил, почему принял решение уйти из «Тоттенхэма».

«[В «Интере»] велика вероятность того, чтобы выиграть трофей. Вернее, шансы больше, чем там, где я был раньше. День финала Лиги чемпионов был очень плохим. Мы проиграли так, что об этом даже не хочется вспоминать.

Я здесь, чтобы побеждать и начать новый этап. В прошлый раз я брал титул, еще выступая за «Аякс», так что это было очень много лет назад. Я до сих пор помню это ощущение, поэтому хочу испытать его в «Интере», – сказал Эриксен.

«Иногда хочется чего-то нового». Эриксен написал прощальное письмо болельщикам «Тоттенхэма»