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    Эриксен: «В «Интере» шансов на трофей больше, чем там, где я был раньше»

    Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен объяснил, почему принял решение уйти из «Тоттенхэма».

    «[В «Интере»] велика вероятность того, чтобы выиграть трофей. Вернее, шансы больше, чем там, где я был раньше. День финала Лиги чемпионов был очень плохим. Мы проиграли так, что об этом даже не хочется вспоминать.

    Я здесь, чтобы побеждать и начать новый этап. В прошлый раз я брал титул, еще выступая за «Аякс», так что это было очень много лет назад. Я до сих пор помню это ощущение, поэтому хочу испытать его в «Интере», – сказал Эриксен.

    «Иногда хочется чего-то нового». Эриксен написал прощальное письмо болельщикам «Тоттенхэма»

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1405

      Decorhome 23 минуты назад

      Интер уже не тот

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      Рейтинг: +1690

      Danish Dynamite 31 минуту назад

      Это смотря что считать титулом. Если Кубок Италии - то да, шансы выше. Но не более того.
      А вообще, обида на ТТХ явная...

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