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  • Эриксен: «В «Интере» шансов на трофей больше, чем там, где я был раньше»

Эриксен: «В «Интере» шансов на трофей больше, чем там, где я был раньше»

5 февраля 2020, 15:45
4

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен объяснил, почему принял решение уйти из «Тоттенхэма».

«[В «Интере»] велика вероятность того, чтобы выиграть трофей. Вернее, шансы больше, чем там, где я был раньше. День финала Лиги чемпионов был очень плохим. Мы проиграли так, что об этом даже не хочется вспоминать.

Я здесь, чтобы побеждать и начать новый этап. В прошлый раз я брал титул, еще выступая за «Аякс», так что это было очень много лет назад. Я до сих пор помню это ощущение, поэтому хочу испытать его в «Интере», – сказал Эриксен.

«Иногда хочется чего-то нового». Эриксен написал прощальное письмо болельщикам «Тоттенхэма»

Источник: Sky Sports
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Тоттенхэм Эриксен Кристиан
Комментарии (4)
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Danish Dynamite
1580910025
Это смотря что считать титулом. Если Кубок Италии - то да, шансы выше. Но не более того. А вообще, обида на ТТХ явная...
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Decorhome
1580910485
Интер уже не тот
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КАМПОСТЕР1
1580914893
Стремно по отношению к тотенхему высказался
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DeStar
1580916085
если тебе так важны трофеи мог бы выбрать клуб .. по основательнее, интер на подъёме да, и может даже серию А возьмёт разок пока ты карьеру не закончишь... но хватит ли тебе этого? ушел бы в псж - собирай по 3-4 внутренних трофея каждый год, есть бавария, где ты бы мог пригодится, не говоря уже о реале и барсе.
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