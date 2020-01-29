Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Иногда хочется чего-то нового». Эриксен написал прощальное письмо болельщикам «Тоттенхэма»

«Иногда хочется чего-то нового». Эриксен написал прощальное письмо болельщикам «Тоттенхэма»

29 января 2020, 18:30
2

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен попрощался с фанатами «Тоттенхэма», за который выступал с 2013 года.

«Дорогие болельщики «Тоттенхэма»! Я не знаю, с чего начать. У меня не было времени попрощаться со всеми, хотя мне казалось, что я провел много матчей там, где все говорили и думали, что на следующий день меня не будет в клубе. У меня осталось много невероятных воспоминаний за последние 6,5 лет, что я провел в «Тоттенхэме».

Я по-настоящему наслаждался каждой тренировкой и каждой игрой в составе этой команды, но иногда просто хочется попробовать что-то новое! Так что, болельщики «шпор», для меня было честью играть за ваш клуб. Надеюсь, мы еще встретимся в будущем! – написал Эриксен в своем твиттере.

Эриксен перешел в «Интер»

«Было приятно разделить с тобой последние пять лет». Кейн пожелал Эриксену удачи в «Интере»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Кристиана Эриксена
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Интер Эриксен Кристиан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1580316915
Правильно сделал.. Эти шпоры себя исчерпали.. У конте в интере интересный проект
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+