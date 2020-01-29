«Иногда хочется чего-то нового». Эриксен написал прощальное письмо болельщикам «Тоттенхэма»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен попрощался с фанатами «Тоттенхэма», за который выступал с 2013 года.

«Дорогие болельщики «Тоттенхэма»! Я не знаю, с чего начать. У меня не было времени попрощаться со всеми, хотя мне казалось, что я провел много матчей там, где все говорили и думали, что на следующий день меня не будет в клубе. У меня осталось много невероятных воспоминаний за последние 6,5 лет, что я провел в «Тоттенхэме».

Я по-настоящему наслаждался каждой тренировкой и каждой игрой в составе этой команды, но иногда просто хочется попробовать что-то новое! Так что, болельщики «шпор», для меня было честью играть за ваш клуб. Надеюсь, мы еще встретимся в будущем! – написал Эриксен в своем твиттере.

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