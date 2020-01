Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен стал игроком «Интера».

Датчанин подписал контракт до июня 2024 года.

| ANNOUNCEMENTMilano: your elegance is about to meet its match. https://t.co/5NPAw5M3Xj#WelcomeChristian #NotForEveryone pic.twitter.com/on6q0fIVvP