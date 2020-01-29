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    «Было приятно разделить с тобой последние пять лет». Кейн пожелал Эриксену удачи в «Интере»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн пожелал полузащитнику Кристиану Эриксену удачного продолжения карьеры в «Интере».

    «Было приятно разделить с тобой последние пять лет. У тебя начинается новая глава в карьере, удачи тебе, приятель», – написал Кейн в твиттере.

    • Эриксен выступал в Лондоне с 2013 года.

    Эриксен перешел в «Интер»

    Источник: твиттер Гарри Кейна

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    29.01.2020 14:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 29 января 2020, 16:28

      ТТХ скатывается. Сейчас оттуда повалят остальные лидеры. Их прошлогодний финал был апофеозом.

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