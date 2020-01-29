«Было приятно разделить с тобой последние пять лет». Кейн пожелал Эриксену удачи в «Интере»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн пожелал полузащитнику Кристиану Эриксену удачного продолжения карьеры в «Интере».

«Было приятно разделить с тобой последние пять лет. У тебя начинается новая глава в карьере, удачи тебе, приятель», – написал Кейн в твиттере.

Эриксен выступал в Лондоне с 2013 года.

Эриксен перешел в «Интер»