«Было приятно разделить с тобой последние пять лет». Кейн пожелал Эриксену удачи в «Интере»

ТТХ скатывается. Сейчас оттуда повалят остальные лидеры. Их прошлогодний финал был апофеозом.
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн пожелал полузащитнику Кристиану Эриксену удачного продолжения карьеры в «Интере».
«Было приятно разделить с тобой последние пять лет. У тебя начинается новая глава в карьере, удачи тебе, приятель», – написал Кейн в твиттере.
- Эриксен выступал в Лондоне с 2013 года.
Been a pleasure to share the last five years with you @ChrisEriksen8. Good luck in your next chapter mate pic.twitter.com/9FDqqE4ZL0— Harry Kane (@HKane) 29 января 2020 г.