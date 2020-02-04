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  • Радимов: «Журналист, конфликтующий с «Матч ТВ», сливает нашу личную переписку»

Радимов: «Журналист, конфликтующий с «Матч ТВ», сливает нашу личную переписку»

4 февраля 2020, 06:31
3

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов обвинил журналиста Василия Уткина в том, что он выставил личный разговор на общее обозрение.

«Ситуация: журналист, давно конфликтующий с «Матч ТВ», сливает нашу личную переписку, при этом называя меня ближайшим другом. Не буду называть его имени. А я считал, что я в переписке с ним, а не со всей страной. А у вас такое бывало?» – написал Радимов в твиттере.

Уткин прокомментировал пост: «Возмутительно, я считаю».

Ранее журналист на своем YouTube-канале рассказал, что его «ближайший друг», который работает «Зените» и тренирует вторую команду, вступился за Максима Митрофанова.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Владислава Радимова
Россия. ФНЛ Зенит-2 Радимов Владислав Митрофанов Максим Уткин Василий
Комментарии (3)
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FanatSerj
1580803332
Вот уж точно два пиз....ла )))
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alp
1580806076
уткин - подонок
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Hektor 84
1580818385
Радимов борется с уткой за популярность)))
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