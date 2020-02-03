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    Радимов: «Журналист, конфликтующий с «Матч ТВ», сливает нашу личную переписку»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов обвинил журналиста Василия Уткина в том, что он выставил личный разговор на общее обозрение.

    «Ситуация: журналист, давно конфликтующий с «Матч ТВ», сливает нашу личную переписку, при этом называя меня ближайшим другом. Не буду называть его имени. А я считал, что я в переписке с ним, а не со всей страной. А у вас такое бывало?» – написал Радимов в твиттере.

    Уткин прокомментировал пост: «Возмутительно, я считаю».

    Ранее журналист на своем YouTube-канале рассказал, что его «ближайший друг», который работает «Зените» и тренирует вторую команду, вступился за Максима Митрофанова.

    Источник: Твиттер Владислава Радимова

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