Радимов: «Журналист, конфликтующий с «Матч ТВ», сливает нашу личную переписку»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов обвинил журналиста Василия Уткина в том, что он выставил личный разговор на общее обозрение.

«Ситуация: журналист, давно конфликтующий с «Матч ТВ», сливает нашу личную переписку, при этом называя меня ближайшим другом. Не буду называть его имени. А я считал, что я в переписке с ним, а не со всей страной. А у вас такое бывало?» – написал Радимов в твиттере.

Уткин прокомментировал пост: «Возмутительно, я считаю».

Ранее журналист на своем YouTube-канале рассказал, что его «ближайший друг», который работает «Зените» и тренирует вторую команду, вступился за Максима Митрофанова.