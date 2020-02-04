Уткин: «Митрофанов не подходит для работы генсеком РФС»

Блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на новость о возможном назначении бывшего директора «Зенита» Максима Митрофанова на пост президента РПЛ.

«О футбольной политике. На прошлой неделе я сказал, что, по-моему, Максим Митрофанов, нынешний генсек РФС, видимо, претендующий на то, чтобы возглавить РПЛ, не подходит для этой работы.

Мне прилетело. Ну как мне может прилететь – я же вне системы. Через друзей. Мне написал ближайший друг. Не буду говорить, кто это. Он сейчас работает в «Зените», тренирует вторую команду и давно дружит с Максимом. Он мне написал: «Что ты там про Митрофанова сказал? Знаешь, он вообще нормальный парень. Он несколько удивлен, что ты о нем так отзываешься».

Вчера я смотрел футбол с еще одним своим ближайшим другом. Не буду говорить, кто это. Его зовут Герман. В общем, Германов на свете много. Он говорит: «Слушай, мне звонил Митрофанов. Он думает, что это я под него копаю, что-то там говорю».

Ну что ж, Максим Митрофанов, вообще, я не понимаю, почему футбольного чиновника должно интересовать, что сказал какой-то старый толстяк у себя на YouTube-канале. Максим Митрофанов, вы же знаете мой телефон. Позвонить мне – легче всего. Что вы делаете? Звоните общим знакомым, подозревая одного, что он неправильно мне о вас рассказывал все это время, а другого – что это он против вас все инспирировал.

Максим Митрофанов, я сказал про вас, что вы не можете возглавлять Премьер-лигу, поскольку эта работа требует компромиссов и поисков общего языка, а вы сноб, нарцисс, закомплексованный человек, который стесняется общаться с людьми.Максим Митрофанов, я горд тем, что всего лишь за три дня вы блестяще доказали то, что я был прав в вашем отношении.Задумайтесь, друзья мои, как Максим Митрофанов с таким темпераментом будет разруливать, например, ситуацию переноса матчей. Он же даже не соберется никому позвонить и ни с кем ничего не сумеет согласовать. Спасибо вам, Максим Митрофанов, я еще не раз передам вам привет.

Я приношу извинения Максиму Митрофанову. По уточненным данным, он не генеральный секретарь РФС, а его заместитель», – сказал Уткин.