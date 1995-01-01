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    «Бизнес Online»: Дюков пытался продвинуть на пост главы РПЛ экс-директора «Зенита» Митрофанова

    По информации «Бизнес Online», президент РФС Александр Дюков видел на должности президента РПЛ не Сергея Прядкина, а другого кандидата.

    Дюков хотел продвинуть на этот пост директора РФС по развитию Максима Митрофанова. Отмечается, что у Митрофанова нет поддержки среди клубов, однако руководство РФС хотело бы видеть на предстоящих выборах независимого кандидата, конкурента Прядкину.

    Выдвинуть президента РПЛ может только член лиги, а Прядкин пользуется полной поддержкой клубов. Кроме того, в лиге не хотят усиления позиций выходцев из Петербурга.

    • Митрофанов с января 2007-го по май 2017 года был генеральным директором «Зенита».
    • Дюков с 2008-го по 2017 год занимал пост президента «Зенита».
    • Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.
    • Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Сергея Прядкина.

    «Известия»: РФС недоволен переизбранием Прядкина и признает досрочные выборы главы РПЛ нелегитимными

    РПЛ: «Все принципы и требования при переизбрании Прядкина президентом были соблюдены»

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2346

      zritelx 30 минут назад

      Дюков начал перегибать палку, может теперь и чемпионат проводить по особой системе- Зениту заранее 1 место, далее он вне конкурса , а остальные борются за места со 2 и далее, так Дюков против себя всех настроит, мало ему судейского кризиса в 1 части чемпионата было.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3199

      JTherry 2 часа назад

      "империя зла" пытается запустить свои щупальца и в РПЛ, еще не весь футбол под пятой чинуш из газпрёма...

      4
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      Рейтинг: +3581

      Yurok161 > JTherry 1 час назад

      Они давно там

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8204

      parevg 2 часа назад

      А что не Фурсенко???
      Он еще не весь футбол в стране убил...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +471

      Semenycch 2 часа назад

      И Дюков и Митрованов крайне посредственные руководители.

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