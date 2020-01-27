«Бизнес Online»: Дюков пытался продвинуть на пост главы РПЛ экс-директора «Зенита» Митрофанова

По информации «Бизнес Online», президент РФС Александр Дюков видел на должности президента РПЛ не Сергея Прядкина, а другого кандидата.

Дюков хотел продвинуть на этот пост директора РФС по развитию Максима Митрофанова. Отмечается, что у Митрофанова нет поддержки среди клубов, однако руководство РФС хотело бы видеть на предстоящих выборах независимого кандидата, конкурента Прядкину.

Выдвинуть президента РПЛ может только член лиги, а Прядкин пользуется полной поддержкой клубов. Кроме того, в лиге не хотят усиления позиций выходцев из Петербурга.

Митрофанов с января 2007-го по май 2017 года был генеральным директором «Зенита».

Дюков с 2008-го по 2017 год занимал пост президента «Зенита».

Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.

Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Сергея Прядкина.

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