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  • «Бизнес Online»: Дюков пытался продвинуть на пост главы РПЛ экс-директора «Зенита» Митрофанова

«Бизнес Online»: Дюков пытался продвинуть на пост главы РПЛ экс-директора «Зенита» Митрофанова

27 января 2020, 13:21
7

По информации «Бизнес Online», президент РФС Александр Дюков видел на должности президента РПЛ не Сергея Прядкина, а другого кандидата.

Дюков хотел продвинуть на этот пост директора РФС по развитию Максима Митрофанова. Отмечается, что у Митрофанова нет поддержки среди клубов, однако руководство РФС хотело бы видеть на предстоящих выборах независимого кандидата, конкурента Прядкину.

Выдвинуть президента РПЛ может только член лиги, а Прядкин пользуется полной поддержкой клубов. Кроме того, в лиге не хотят усиления позиций выходцев из Петербурга.

  • Митрофанов с января 2007-го по май 2017 года был генеральным директором «Зенита».
  • Дюков с 2008-го по 2017 год занимал пост президента «Зенита».
  • Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.
  • Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Сергея Прядкина.

«Известия»: РФС недоволен переизбранием Прядкина и признает досрочные выборы главы РПЛ нелегитимными

РПЛ: «Все принципы и требования при переизбрании Прядкина президентом были соблюдены»

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей Дюков Александр Митрофанов Максим
Комментарии (7)
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JTherry
1580121833
"империя зла" пытается запустить свои щупальца и в РПЛ, еще не весь футбол под пятой чинуш из газпрёма...
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zritelx
1580128608
Дюков начал перегибать палку, может теперь и чемпионат проводить по особой системе- Зениту заранее 1 место, далее он вне конкурса , а остальные борются за места со 2 и далее, так Дюков против себя всех настроит, мало ему судейского кризиса в 1 части чемпионата было.
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vladimir-7
1580137604
Раковая (газовая) опухоль распространяется по всей футбольной структуре, а метастазы готовы поразить любую часть организма ради одной цели.
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Axe111
1580139759
Тошнит уже от этой помойки
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mikhan.voronov
1580141292
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paracetamol
1580143122
В лиге не хотят усиления позиций выходцев из Петербурга, хотят, что всегда рулила Морква!
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Hektor 84
1580155086
Дюков и Митрофанов!!! Епт а так что можно? У нас в стране руководителей в футболе только из бзенита набирают??? Последователи Фурсенко и Мутко. А еще потом удивляемся что наш футбол в сраке. Стыдно стыдно за бомжей
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