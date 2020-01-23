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    РПЛ: «Все принципы и требования при переизбрании Прядкина президентом были соблюдены»

    РПЛ отреагировала на информацию про претензии РФС к досрочному избранию президента лиги Сергея Прядкина.

    «Все принципы и требования с учетом применимых норм уставных и регламентирующих документов РФС и РПЛ при избрании Сергея Прядкина президентом были соблюдены», – говорится в заявлении РПЛ.

    Премьер-лига также сослалась на статью 14.1 устава лиги, согласно которой по вопросам собрания можно голосовать как открыто, так и закрыто. РПЛ считает, что РФС не может оспорить решение по переизбранию президента, так как не является участником лиги.

    По информации «Бизнес Online», сегодня состоится встреча Прядкина с президентом РФС Александром Дюковым.

    • Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.
    • Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Сергея Прядкина.
    • Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.
    • С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.

    Прядкин досрочно переизбран на должность президента РПЛ

    «Известия»: РФС недоволен переизбранием Прядкина и признает досрочные выборы главы РПЛ нелегитимными

    Источник: «Бизнес Online»

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    23.01.2020 12:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2303

      моэм 23 января 2020, 18:37

      От этого плутовства мошенников уши видны за версту...про таких говорят ; ссы в глаза скажут божья роса....гореть им а аду.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 января 2020, 13:06

      Прядкина не переизбрали, а утвердили его еще на один срок, т.к. выборов
      не было, была только одна, единственная кандидатура.

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