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  • РПЛ: «Все принципы и требования при переизбрании Прядкина президентом были соблюдены»

РПЛ: «Все принципы и требования при переизбрании Прядкина президентом были соблюдены»

23 января 2020, 12:34
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РПЛ отреагировала на информацию про претензии РФС к досрочному избранию президента лиги Сергея Прядкина.

«Все принципы и требования с учетом применимых норм уставных и регламентирующих документов РФС и РПЛ при избрании Сергея Прядкина президентом были соблюдены», – говорится в заявлении РПЛ.

Премьер-лига также сослалась на статью 14.1 устава лиги, согласно которой по вопросам собрания можно голосовать как открыто, так и закрыто. РПЛ считает, что РФС не может оспорить решение по переизбранию президента, так как не является участником лиги.

По информации «Бизнес Online», сегодня состоится встреча Прядкина с президентом РФС Александром Дюковым.

  • Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.
  • Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Сергея Прядкина.
  • Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.
  • С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.

Прядкин досрочно переизбран на должность президента РПЛ

«Известия»: РФС недоволен переизбранием Прядкина и признает досрочные выборы главы РПЛ нелегитимными

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей Дюков Александр
Комментарии (2)
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vladimir-7
1579773985
Прядкина не переизбрали, а утвердили его еще на один срок, т.к. выборов не было, была только одна, единственная кандидатура.
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моэм
1579793829
От этого плутовства мошенников уши видны за версту...про таких говорят ; ссы в глаза скажут божья роса....гореть им а аду.
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