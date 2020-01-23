РПЛ: «Все принципы и требования при переизбрании Прядкина президентом были соблюдены»

РПЛ отреагировала на информацию про претензии РФС к досрочному избранию президента лиги Сергея Прядкина.

«Все принципы и требования с учетом применимых норм уставных и регламентирующих документов РФС и РПЛ при избрании Сергея Прядкина президентом были соблюдены», – говорится в заявлении РПЛ.

Премьер-лига также сослалась на статью 14.1 устава лиги, согласно которой по вопросам собрания можно голосовать как открыто, так и закрыто. РПЛ считает, что РФС не может оспорить решение по переизбранию президента, так как не является участником лиги.

По информации «Бизнес Online», сегодня состоится встреча Прядкина с президентом РФС Александром Дюковым.

Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.

Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Сергея Прядкина.

Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.

С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.

Прядкин досрочно переизбран на должность президента РПЛ

«Известия»: РФС недоволен переизбранием Прядкина и признает досрочные выборы главы РПЛ нелегитимными