Прядкин досрочно переизбран на должность президента РПЛ

Журналист Василий Конов сообщил, что на заседании клубов РПЛ нынешний президент лиги Сергей Прядкин был избран повторно.

«Сергей Прядкин переизбран на пять лет, досрочно, до выборов», – написал Конов в телеграме.

«Это действительно произошло, в конце прошлого собрания клубы выступили с инициативой, что мой срок полномочий заканчивается в апреле, за месяц до конца чемпионата, что не очень правильно. Они выступили с инициативой продлить мой срок на пять лет сейчас, проголосовали «за» единогласно», – прокомментировал свое переизбрание Прядкин.

Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.

С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.

Журналист Егоров: «Сегодня клубы РПЛ переизберут Прядкина на новый срок»