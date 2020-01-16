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    Прядкин досрочно переизбран на должность президента РПЛ

    Журналист Василий Конов сообщил, что на заседании клубов РПЛ нынешний президент лиги Сергей Прядкин был избран повторно.

    «Сергей Прядкин переизбран на пять лет, досрочно, до выборов», – написал Конов в телеграме.

    «Это действительно произошло, в конце прошлого собрания клубы выступили с инициативой, что мой срок полномочий заканчивается в апреле, за месяц до конца чемпионата, что не очень правильно. Они выступили с инициативой продлить мой срок на пять лет сейчас, проголосовали «за» единогласно», – прокомментировал свое переизбрание Прядкин.

    • Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.
    • С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.

    Журналист Егоров: «Сегодня клубы РПЛ переизберут Прядкина на новый срок»

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    16.01.2020 17:36
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1049

      evgevg13 1 час назад

      Непотопляемое полено. За 19 лет опустил футбол ниже плинтуса, но видимо ещё есть куда, поэтому и остался

      0
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      Рейтинг: +2693

      Nesterenko 11 часов назад

      Опять этого у*бка терпеть.

      0
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      Рейтинг: +3396

      AtticusFinch 13 часов назад

      Они ещё и голосовали?))я думал просто не отрывая лица от кормушки подняли руки "за")

      0
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      Рейтинг: +687

      Hektor 84 16 часов назад

      Прядкин что родственник Путина?

      2
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      Рейтинг: +365

      titata > Hektor 84 14 часов назад

      такие же мысли посетили, может друган просто, по учебе или сосед по даче.

      2
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      Рейтинг: +4779

      paracetamol 17 часов назад

      Прядкин Зенит от Динамо научился отличать?

      1
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      Рейтинг: +382

      Vratarь 17 часов назад

      А чё ж! Читали, что РПЛ - шестая в Европе по выручке за год. Это же замечательно! Какой гениальный руководитель! Клубы - на задворках Европы, а доходы растут. Это же футбол! Тут результат не на поле создаётся.

      0
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      Рейтинг: +1463

      AZ 17 часов назад

      "Заканчивается за месяц до конца чемпионата... Поэтому продлили на 5 лет".... Пздц)

      3
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      Рейтинг: +8371

      ufos73 17 часов назад

      Не того мы называем "вечным президентом".... Пи*дец!

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      Рейтинг: +365

      titata > ufos73 14 часов назад

      у нас таких 90% во власти и только родственники их добавляются, династия правителей.каста с.к.

      1
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      Рейтинг: +350

      Artemka444 18 часов назад

      опять 25!!!

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