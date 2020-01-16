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Прядкин досрочно переизбран на должность президента РПЛ

16 января 2020, 17:36
11

Журналист Василий Конов сообщил, что на заседании клубов РПЛ нынешний президент лиги Сергей Прядкин был избран повторно.

«Сергей Прядкин переизбран на пять лет, досрочно, до выборов», – написал Конов в телеграме.

«Это действительно произошло, в конце прошлого собрания клубы выступили с инициативой, что мой срок полномочий заканчивается в апреле, за месяц до конца чемпионата, что не очень правильно. Они выступили с инициативой продлить мой срок на пять лет сейчас, проголосовали «за» единогласно», – прокомментировал свое переизбрание Прядкин.

  • Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.
  • С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.

Журналист Егоров: «Сегодня клубы РПЛ переизберут Прядкина на новый срок»

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (11)
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Artemka444
1579189708
опять 25!!!
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ufos73
1579191062
Не того мы называем "вечным президентом".... Пи*дец!
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AZ
1579191751
"Заканчивается за месяц до конца чемпионата... Поэтому продлили на 5 лет".... Пздц)
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Vratarь
1579192692
А чё ж! Читали, что РПЛ - шестая в Европе по выручке за год. Это же замечательно! Какой гениальный руководитель! Клубы - на задворках Европы, а доходы растут. Это же футбол! Тут результат не на поле создаётся.
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paracetamol
1579193788
Прядкин Зенит от Динамо научился отличать?
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Hektor 84
1579196189
Прядкин что родственник Путина?
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ArReal
1579206760
Они ещё и голосовали?))я думал просто не отрывая лица от кормушки подняли руки "за")
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Nesterenko
1579215157
Опять этого у*бка терпеть.
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evgevg13
1579249064
Непотопляемое полено. За 19 лет опустил футбол ниже плинтуса, но видимо ещё есть куда, поэтому и остался
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