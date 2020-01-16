Прядкин досрочно переизбран на должность президента РПЛ

Непотопляемое полено. За 19 лет опустил футбол ниже плинтуса, но видимо ещё есть куда, поэтому и остался
Журналист Василий Конов сообщил, что на заседании клубов РПЛ нынешний президент лиги Сергей Прядкин был избран повторно.
«Сергей Прядкин переизбран на пять лет, досрочно, до выборов», – написал Конов в телеграме.
«Это действительно произошло, в конце прошлого собрания клубы выступили с инициативой, что мой срок полномочий заканчивается в апреле, за месяц до конца чемпионата, что не очень правильно. Они выступили с инициативой продлить мой срок на пять лет сейчас, проголосовали «за» единогласно», – прокомментировал свое переизбрание Прядкин.
- Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.
- С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.
Журналист Егоров: «Сегодня клубы РПЛ переизберут Прядкина на новый срок»